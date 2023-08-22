Niğde'de trafik kazaları kameralara yansıdı!

Niğde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazaları İl Emniyet Müdürlüğüne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Son Güncelleme:
><

Niğde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, kentin değişik yerlerinde meydana gelen kazaları görüntüleri yansıtıyor.

Otogar ve Sabancı kavşağında trafik ışığı ihlali sonucu çarpışan otomobillerin görüntüleri kameralarca anbean kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Niğde
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Edirne'de ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı! Ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı!
Tokat'ta zengin oldu sanıldı, itibar görmeye başladı: Duygusu çok güzeldi! Zengin oldu sanıldı, itibar görmeye başladı: Duygusu çok güzeldi!
Cem Uzan'dan 100 bin Euro ödüllü parti: Aşk hikayesi bekliyor! Cem Uzan'dan 100 bin Euro ödüllü parti!
İstanbul'da 'kısa mesafe' gitmeyen taksicinin dövdüğü kişi öldü! 'Kısa mesafe' gitmeyen taksicinin dövdüğü kişi öldü!
Rus askerlerinin Türk gemisine girdiği anların görüntüleri yayınlandı! Rus askerlerinin Türk gemisine girdiği anların görüntüleri yayınlandı!
Osmaniye'de yaşlı annesine bakan yurttaşın sözleri yürek burktu: Canı et istiyor alamıyorum, ağlıyorum! Yaşlı annesine bakan yurttaşın sözleri yürek burktu!
İstanbul'da yine taksici kurnazlığı: Taksimetre açmadı, fazla para istedi! Taksici kurnazlığı: Taksimetre açmadı, fazla para istedi!
Ayvalık’ta dünyanın en zehirli örümcek türlerinden birisi yakalandı Ayvalık’ta dünyanın en zehirli örümcek türlerinden birisi yakalandı
Canan Karatay 'ilacı bırak' dedi, genç adam kalp krizi geçirdi Canan Karatay 'ilacı bırak' dedi, genç adam kalp krizi geçirdi
Yalova'da otobanda tehlikeli kovalamaca: Faciadan dönüldü! Yalova'da otobanda faciadan dönüldü!
İzleyenler duygulandı: Yapay zeka ile Atatürk'e en sevdiği şarkıyı söylettiler İzleyenler duygulandı: Yapay zeka ile Atatürk'e en sevdiği şarkıyı söylettiler
İstanbul'da hayran bırakan Süper Ay manzarası dron ile görüntülendi İstanbul'da hayran bırakan Süper Ay manzarası dron ile görüntülendi
ÇOK OKUNANLAR
'Pembe panjur'lu intikam: Ayrıldığı erkeği takıntı haline getiren kadının yaptıkları pes dedirtti Ayrıldığı erkeği takıntı haline getiren kadının yaptıkları pes dedirtti
Meteoroloji il il uyardı: Termometreler patlayacak, bu saatlerde dışarı çıkmayın Meteoroloji il il uyardı: Termometreler patlayacak, bu saatlerde dışarı çıkmayın
Toplu sözleşmede dördüncü randevu: En düşük memur maaşı için 4 senaryo Toplu sözleşmede dördüncü randevu: En düşük memur maaşı için 4 senaryo
SGK uzmanı emekli zammı için kulis paylaştı, tek tek hesap yaptı: 'Kesin, cepte görebiliriz' SGK uzmanı emekli zammı için kulis paylaştı, tek tek hesap yaptı: 'Kesin, cepte görebiliriz'
Akbank ağustos ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi: İşte güncel rakamlar Akbank ağustos ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi: İşte güncel rakamlar