Niğde'de trafik kazaları kameralara yansıdı!
Niğde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazaları İl Emniyet Müdürlüğüne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
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Niğde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, kentin değişik yerlerinde meydana gelen kazaları görüntüleri yansıtıyor.
Otogar ve Sabancı kavşağında trafik ışığı ihlali sonucu çarpışan otomobillerin görüntüleri kameralarca anbean kaydedildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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