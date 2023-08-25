Pes dedirten görüntü: 15 yaşındaki çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı!

Arnavutköy’de gece saatlerinde aralarında kavga eden çocukları ayırmak için olay yerine giden ekipler, 15 yaşındaki bir çocuğun üzerinde pompalı tüfek buldu.

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Hadımköy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde iki grup çocuk arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

O sırada devriyede olan gece bekçileri kavgayı fark ederek ayırmak istedi. Ekipler kavgaya müdahale ettiği esnada 2008 doğumlu olduğu öğrenilen 15 yaşındaki çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı.

Ekiplerin tüfeği alarak çocuğu gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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