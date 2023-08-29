Çorum'da yürekleri ısıtan görüntü!
Çorum'un İskilip ilçesinde araziden dönen inek, ayağının kayması neticesinde köprüden dereye düştü. İneği kurtarmak için ekipler seferber oldu.
Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Elmalı köyünde Şükrü Kaya’ya ait inek araziden dönerken ayağının kayması neticesinde köprüden dereye düştü.
İneği kurtarmak için çalışan köy sakinleri, çabalarında başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak istedi.
İŞ MAKİNESİ YARDIMIYLA KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen İskilip Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İnek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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