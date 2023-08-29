Çorum'da yürekleri ısıtan görüntü!

Çorum'un İskilip ilçesinde araziden dönen inek, ayağının kayması neticesinde köprüden dereye düştü. İneği kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Son Güncelleme:

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Elmalı köyünde Şükrü Kaya’ya ait inek araziden dönerken ayağının kayması neticesinde köprüden dereye düştü.

İneği kurtarmak için çalışan köy sakinleri, çabalarında başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak istedi.

İŞ MAKİNESİ YARDIMIYLA KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen İskilip Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İnek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Çorum'da yürekleri ısıtan görüntü! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Çorum
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Artvin’de heyelan anı kamerada Artvin’de heyelan anı kamerada
55 yıllık karısını vurup, başında ölmesini beklemiş 55 yıllık karısını vurup, başında ölmesini beklemiş
Hatay'da ağır hasarlı bina çöktü! Hatay'da ağır hasarlı bina çöktü!
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 7 bin 364 eser ele geçirildi İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 7 bin 364 eser ele geçirildi
Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı
Antalya'da madeni para için suya daldı, bulduğu karşında şoke oldu! Suya daldı, bulduğu karşında şoke oldu!
Pes dedirten görüntü: 15 yaşındaki çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı! 15 yaşındaki çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı!
Antalya'da akreplere kendini sokturdu, 'sır' olduğunu iddia etti! Akreplere kendini sokturdu, 'sır' olduğunu iddia etti!
Niğde'de trafik kazaları kameralara yansıdı! Trafik kazaları kameralara yansıdı!
Edirne'de ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı! Ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı!
Tokat'ta zengin oldu sanıldı, itibar görmeye başladı: Duygusu çok güzeldi! Zengin oldu sanıldı, itibar görmeye başladı: Duygusu çok güzeldi!
Cem Uzan'dan 100 bin Euro ödüllü parti: Aşk hikayesi bekliyor! Cem Uzan'dan 100 bin Euro ödüllü parti!
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de yeni gündem emeklilere 29 Ekim'de ikramiye: Ayrıntılar netleşiyor, 'zaman kazandırır' AKP'de yeni gündem emeklilere 29 Ekim'de ikramiye: 'Zaman kazandırır'
En çapkın, en ateşli, en çekici: İşte burçlar ve 'en'leri En çapkın, en ateşli, en çekici: İşte burçlar ve 'en'leri
Emekli maaşına ek zamda formüller ortaya çıktı: Yeni düzenleme geliyor! Emekli maaşına ek zamda formüller ortaya çıktı: Yeni düzenleme geliyor!
Gök gürültülü sağanak geliyor: 44 ili vuracak, hayat felç olacak! Gök gürültülü sağanak geliyor: 44 ili vuracak, hayat felç olacak!
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı: Doktor heyeti Yunanistan'a gitmiş Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı