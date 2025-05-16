Öğleden Sonra Fişi Çekin, Elektrik Faturanızı Düşürün! O Saatler Arasına İki Kat Enerji Tüketiyor

GÜNEŞ PANELLERİ VE DOĞRU KLİMA SEÇİMİ ÖNEMLİ

Enerji verimliliğini artırmak isteyenler için güneş panelleri de etkili bir çözüm sunuyor. Güneşli günlerde, klimanın ihtiyaç duyduğu enerjinin bir kısmı bu sistemlerle karşılanabiliyor. Öte yandan, doğru klima tipi seçimi de uzun vadede faturaları etkiliyor. Taşınabilir modeller esnek kullanım avantajı sağlasa da en yüksek enerji tüketimine sahipler. Küçük alanlar için pencere tipi klimalar daha verimli olabilirken, merkezi sistemler ise büyük evlerde daha dengeli bir performans sunuyor.