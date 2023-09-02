Adana'da sokak ortasında çifte silahlı infaz!

Adana'da kaldırımda cep telefonuyla konuşan oto alım satımı yapan İbrahim Taşkıran'a (42) motosikletle gelen ve kimliği öğrenilemeyen zanlılarca çifte silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Taşkıran, yaşamını yitirdi.

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Adana merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde bir iş yeri önünde kaldırımda telefonla konuşan oto alım satımı yapan İbrahim Taşkıran'a (42) motosikletle gelen ve kimliği öğrenilemeyen zanlılarca çifte silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu Taşkıran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taşkıran, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Taşkıran, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken Taşkıran'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Adana'da sokak ortasında çifte silahlı infaz! - Resim : 1

SALDIRI ANI KAMERALA YANSIDI

Çifte silahla infaz edilen İbrahim Taşkıran’ın öldürülme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosikletten inen yüzü maskeli kişi, 2 elindeki tabancalarla Taşkıran'a kurşun yağdırdı. Can havliyle bir iş yerine sığınan Taşkıran, kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan yaya olarak ara sokaklara kaçarken, diğer şüpheli ise motosikletle bölgeden uzaklaştı.

İMALI PAYLAŞIM

Öte yandan, Taşkıran'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı ve sosyal medya hesabından sık sık husumetlilerine yönelik imalı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. İbrahim Taşkıran'ın bazı paylaşımlarında, mahallede silahlı saldırılarda ölen yakınlarına yer verdiği görüldü. Silahlı fotoğraflarını da paylaşan Taşkıran'ın, 'Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava. Kimden istesen verirler' yazdığı görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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