İstanbul'da taksici ile turistin eğlenceli anları sosyal medyada gündem oldu!

İstanbul’da aracına binan turist ile Sivas yöresine ait türkü eşliğinde yolculuk yapan taksici o anları sosyal medyadan paylaştı. Video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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İstanbul’da aracına binen turist ile türkü eşliğinde eğlenen taksicinin o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Türkü eşliğinde ilerleyerek yolculuk yapan turist ise türkü ile taksiciye eşlik etmeye çalıştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İzleyenleri gülümseten ve renkli görüntülerin oluştuğu o anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İstanbul Taksi
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