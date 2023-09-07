İstanbul'da sel baskınına ait yeni görüntü ortaya çıktı: Can pazarı yaşandı!

İstanbul'da yaşanan sel sonrası Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde mahsur kalanlara ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, kütüphanenin önünde çaresizce kurtarılmayı bekleyen kişilerden bazılarının Kelime-Şehadet getirdiği duyuluyor.

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İstanbul'da önceki gece etkili olan sağanak yağış kısa sürede sele neden olurken, Başakşehir, İkitelli, Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçeleri sular altında kalmıştı.

Yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sel sularının altında kalan Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde çekilen görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ve büyük paniğin yaşandığı Başakşehir Millet Kıraathanesi'ndeki olaylara ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Videoda kütüphanenin önünde çaresizce kurtarılmayı bekleyen gruptan bazılarının Kelime-i Şehadet getirdiği duyuluyor.

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