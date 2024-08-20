Uzmanlar Öneriyor: Kelle Paça Çorbası Yerine Bunu Tüketin

Türk mutfağının en sevilen çorbaları arasında ilk sıralarda yer alan kelle paça çorbası, özellikle kemik kırığı ya da hastalık gibi dönemlerde doktorlar tarafından sıklıkla tavsiye ediliyor.



Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesilmiş kelle ve ayak bölümlerinden yapılan yiyecek, sakatat olarak da adlandırılıyor. Hayvanların hem kafa bölümü hem de ayak bölümünün yüksek miktarda kollajen içeriyor oluşu, kelle paçayı sağlığa oldukça faydalı bir hale getirmekte.



KELLE PAÇA İÇERKEN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN!



Hastalıklara ve enfeksiyona karşı vücudu koruyan, omega-3 bakımından zengin olan bu çorbanın bolca tüketilmesi ise bazı durumlarda zararlı olabilir. Aralıklı tüketilmesi halinde sağlığa bir zararı olmayan kelle paça çorbası, düzenli kullanımda ise karaciğer ve böbreklere zarar verebiliyor.



Eski bir gelenek olarak eklem ağrılarında içilen paça çorbasının içeriğinde yer alan kolajen, eklem ağrılarına ve kırıklara iyi gelse bile fazla tüketilmesi halinde böbreklere ve karaciğerleri olumsuz yönde etkiliyor. Doktorlar, bu tür durumların önüne geçebilmek amacıyla özellikle kış aylarında kelle paça yerine içmeniz gereken çorbaları listeledi.