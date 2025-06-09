Uğur Böceğine Benziyor Dokunduğun An Zehirliyor: Sevimli Görünüyor Ama Sessizce Pusuya Yatıp Isırıyor
Bursa'da uğur böceğine benzeyen zehirli bir tür ortaya çıktı. İnegöl'de kaydedilen Eresus cinnaberinus türü böcek, masum görüntüsünün aksine zehriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar temastan kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyor.
Kaynak: İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, dış görünüşüyle uğur böceğini andıran ancak zehirli olduğu öğrenilen bir böcek paniğe neden oldu. Süleymaniye Mahallesi’ndeki 5 Nolu Sağlık Ocağı önünde görülen böcek, vatandaşların dikkatini çekti.
Kırmızı ve siyah renkleriyle masum bir uğur böceğine benzeyen bu iri yapılı böceğin, zehirli bir tür olan Eresus cinnaberinus olduğu belirlendi. Böceği cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, daha sonra internetten yaptığı araştırmayla zehirli olduğunu öğrenince endişelendi.
Genellikle kırsal ve ormanlık alanlarda yaşayan bu türün yerleşim yerlerinde görülmesi, bölge halkı arasında tedirginliğe yol açtı. Uzmanlar, zehirli olmasına rağmen bu böceğin insanlara kolay kolay saldırmadığını belirtirken, yine de temastan kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyor.
ZEHİRLİ ERESUS CİNNABERİNUS'UN ÖZELLİKLERİ NELER?
Erkekleri, parlak kırmızı gövde üzerinde siyah beneklere sahiptir. Bu nedenle uğur böceğine benzer. Dişileri ise genellikle tamamen siyah veya koyu renktedir ve erkeklerden çok daha iridir. Kadifemsi vücut yapısıyla tanınan bu tür yavaş hareket eder, aktif avcı değil, genellikle pusu kurarak beslenir. Isırıkları ciddi alerjik reaksiyonlara, şişlik, kızarıklık, kaşıntı ve ağrıya yol açabilir. Hassas bünyelerde veya alerjisi olan bireylerde daha ciddi etkiler yaratabilir.