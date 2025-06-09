Uğur Böceğine Benziyor Dokunduğun An Zehirliyor: Sevimli Görünüyor Ama Sessizce Pusuya Yatıp Isırıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, dış görünüşüyle uğur böceğini andıran ancak zehirli olduğu öğrenilen bir böcek paniğe neden oldu. Süleymaniye Mahallesi’ndeki 5 Nolu Sağlık Ocağı önünde görülen böcek, vatandaşların dikkatini çekti.

Kırmızı ve siyah renkleriyle masum bir uğur böceğine benzeyen bu iri yapılı böceğin, zehirli bir tür olan Eresus cinnaberinus olduğu belirlendi. Böceği cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, daha sonra internetten yaptığı araştırmayla zehirli olduğunu öğrenince endişelendi.