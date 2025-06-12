ChatGPT’ye Asla Sorulmaması Gereken Sorular Belli Oldu! Özellikle 3'üncü Soruya Dikkat
Yapay zeka her soruya yanıt veriyor gibi görünse de bazı konularda tehlike çanları çalıyor! Uzmanlara göre ChatGPT’ye asla sormamanız gereken 4 kritik konu var. Özellikle 3'üncü soruya dikkat!
Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zeka artık hayatın birçok alanında bize yardımcı oluyor. ChatGPT gibi sohbet botları yemek tariflerinden teknolojiye, sınav sorularından gündelik bilgilere kadar her konuda kullanıcıların sorularını yanıtlıyor. Ancak uzmanlara göre, her ne kadar gelişmiş özelliklere sahip olsa da bazı konularda bu sistemlere danışmak ciddi riskler barındırıyor.
Yeni sürümleriyle birlikte daha gelişmiş yanıtlar sunabilen yapay zeka modelleri, her alanda güvenilir değil. Uzmanlar, sadece ChatGPT değil Google Gemini, Microsoft Copilot, DeepSeek gibi diğer yapay zeka araçlarında da asla danışılmaması gereken bazı konular olduğunun altını çizdi. İşte ChatGPT’ye asla sorulmaması gereken 4 soru...
1. KİŞİSEL SAĞLIK VE TEDAVİ KONULARI
Yapay zeka sistemleri genel sağlık bilgileri sunabiliyor olsa da kişisel sağlık problemleri için güvenilir bir kaynak değil. Her bireyin durumu kendine özgü olduğundan, yapay zekadan alınan cevaplar yanlış yönlendirmelere yol açabilir. Uzmanlar, hastalık şüphesi veya tedavi ihtiyacında mutlaka doktor görüşü alınması gerektiğini vurguluyor.
2. FİNANS VE YATIRIM TAVSİYELERİ
Yatırım kararları kişisel risk iştahı, ekonomik koşullar ve birçok farklı faktöre bağlıdır. Yapay zeka, internetten derlediği verilerle öneriler sunsa da bunlar kişiye özel değerlendirme içermez. Finans uzmanları bile yatırım tavsiyesi verirken dikkatli davranırken, yapay zekadan alınan bilgilerle karar vermek büyük maddi kayıplara ve dolandırıcılık riskine yol açabilir.
3. KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİ BİLGİLER
Yapay zekaya kimlik numarası, adres, banka bilgileri ya da özel birinin bilgilerini vermek büyük bir güvenlik açığına neden olabilir. Bu tür bilgiler, sistemlerin veri politikaları nedeniyle kayıt altına alınabilir ya da kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Uzmanlar, gizliliğin korunması adına kişisel bilgilerin bu sistemlerde paylaşılmaması gerektiğini açıkça belirtiyor.
4. YASA DIŞI VE ETİK DIŞI İÇERİKLER
Yapay zeka araçlarının kötü amaçla kullanılabileceği alanlar da var. Siber saldırılar, yasa dışı işlemler, şiddet içeren planlamalar gibi etik dışı ve hukuki sınırları aşan konularda yapay zekaya danışmak sadece etik ihlali değil, aynı zamanda ciddi yasal sorunlara da neden olabilir. Bu tür kullanımların tespiti halinde ciddi yaptırımlar da söz konusu olabilir.