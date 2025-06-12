ChatGPT’ye Asla Sorulmaması Gereken Sorular Belli Oldu! Özellikle 3'üncü Soruya Dikkat

Yapay zeka artık hayatın birçok alanında bize yardımcı oluyor. ChatGPT gibi sohbet botları yemek tariflerinden teknolojiye, sınav sorularından gündelik bilgilere kadar her konuda kullanıcıların sorularını yanıtlıyor. Ancak uzmanlara göre, her ne kadar gelişmiş özelliklere sahip olsa da bazı konularda bu sistemlere danışmak ciddi riskler barındırıyor.

Yeni sürümleriyle birlikte daha gelişmiş yanıtlar sunabilen yapay zeka modelleri, her alanda güvenilir değil. Uzmanlar, sadece ChatGPT değil Google Gemini, Microsoft Copilot, DeepSeek gibi diğer yapay zeka araçlarında da asla danışılmaması gereken bazı konular olduğunun altını çizdi. İşte ChatGPT’ye asla sorulmaması gereken 4 soru...