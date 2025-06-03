Dünyada Sadece Türkiye'nin O İlçesinde Yetişiyor... Bu Çiçeği Koparmanın Cezası Yarım Milyon Lira
Kazdağları’nda yetişen ve yalnızca bu bölgeye özgü olan endemik şakayık türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Hem tıbbi hem de estetik değeriyle dikkat çeken bu özel bitkiyi koparmanın cezası 2025 yılı itibarıyla 557 bin TL. Uzmanlar, bu nadir türün korunması için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: İHA
Balıkesir’in Edremit ilçesinde yer alan Kazdağları, sadece bu bölgede yetişen endemik bir şakayık türüne ev sahipliği yapıyor. Geniş ve gösterişli çiçekleriyle dikkat çeken bu nadir bitki, hem doğal zenginliği hem de tıbbi faydalarıyla öne çıkıyor. Ancak birey sayısının çok az olması nedeniyle ciddi tehdit altında.
BİR TÜRÜ SADECE KAZDAĞLARI'NDA YETİŞİYOR
Şakayık; beyaz, kırmızı ve pembe tonlardaki çiçekleriyle süs bitkisi olarak da ilgi görüyor. Türkiye genelinde yaklaşık yedi farklı şakayık türü bulunmasına rağmen, Kazdağları’ndaki bu endemik tür yalnızca burada yaşam alanı bulabiliyor. Nesli tükenme riski taşıyan bitki, doğal yapının korunması amacıyla yasal güvence altına alınmış durumda.
Balıkesir Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, yaptığı açıklamada bu bitkinin önemine dikkat çekti. Selvi, "Şakayık, Türkiye'de yaklaşık yedi türle temsil edilen, biri endemik olan çok değerli bir bitkidir. Çiçekleri büyük, gösterişli ve beyaz, kırmızı, pembe renklerde olabilir. Hem tıbbi hem süs bitkisi olarak değerlidir. Kazdağları'na özgü olan endemik türümüz ise sadece bu bölgede yetişiyor ve birey sayısı çok az olduğu için mutlaka korunması gerekiyor. Bu nedenle bu nadir türleri koparmanın ciddi cezaları var. Bu yılki ceza miktarı 557 bin TL olarak belirlendi" dedi.
Uzmanlar, hem yerel halkı hem de bölgeyi ziyaret eden doğa tutkunlarını bu konuda duyarlı olmaya çağırıyor. Şakayıkların doğal ortamlarında korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için çevresel farkındalığın artırılması gerektiği belirtiliyor.