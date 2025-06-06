25 Yaşında Mide Kanserinden Yaşamını Yitirdi! Meğer Sürekli Bu Besini Tüketiyormuş, Uzmanlar Uyardı
Sosyal medya platformlarında baharatlı yemek videolarıyla tanınan Çinli içerik üreticisi Qianqian, 25 yaşında mide kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç kadının ölümü, aşırı baharat tüketiminin sağlık üzerindeki olası etkilerini yeniden gündeme taşıdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Qianqian’ın mide ağrıları, 2024 yılı başlarında şiddetlenmeye başladı. Yapılan tetkiklerde mide kanseri teşhisi konuldu. Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla midesi tamamen alındı ancak bu müdahale yetersiz kaldı. Bir ay sonra, kanserin vücudun diğer bölgelerine metastaz yaptığı belirlendi. Genç kadın, son dönemlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda “Sürekli kusuyorum, midemdeki tümör büyüyor, uyanık kalabildiğim süre azalıyor” ifadelerini kullandı.
YAŞAM TARZI DETAYLARI DİKKAT ÇEKTİ
Yerel basına daha önce verdiği röportajlarda Qianqian, kahvaltı alışkanlığının olmadığını, yemek düzeninin bozuk olduğunu ve yoğun baharatlı yiyecekleri sıklıkla tükettiğini aktarmıştı. Özellikle baharatlı deniz ürünlerine olan ilgisiyle tanınan genç kadın, bu videolarla geniş bir takipçi kitlesi edinmişti.
UZMANLARDAN AŞIRI BAHARAT KULLANIMINA UYARI
Tayvanlı hematolog ve onkolog Dr. Li Sijin, mide mukozasının sürekli tahrişe maruz kalmasının hücresel değişimlere neden olabileceğini ve bu durumun kansere zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Dr. Li Sijin, acı biberin dengeli beslenme içinde makul ölçülerde tüketilebileceğini, ancak aşırı tüketimin mide sağlığı açısından risk oluşturabileceğini vurguladı.
BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?
Baharatlı yiyeceklerin mide kanseriyle doğrudan ilişkisine dair kesin bilimsel bir sonuç bulunmamakla birlikte, yapılan çalışmalar çelişkili veriler sunuyor. İngiltere Kanser Araştırma Vakfı (CRUK), özellikle yüksek tuz içeren besinlerin ve turşuların mide kanseri riskini ciddi oranda artırabileceğini belirtiyor. Yüksek tuz tüketen bireylerde mide kanserine yakalanma oranının %68 daha fazla olduğu tespit edildi.
Öte yandan 2024 yılında British Journal of Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, haftada bir kez baharatlı yemek tüketen bireylerde felç riskinin %13 oranında azaldığını gösterdi. Bu veriler, baharat tüketiminin ölçüsüne göre etkilerinin değişebileceğini ortaya koyuyor.
ERKEN TEŞHİS YAŞAM SÜRESİNİ UZATIYOR
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), mide kanserinin yaşam tarzıyla yakından ilişkili olduğuna dikkat çekiyor. Sağlıklı beslenme, düşük tuz ve alkol tüketimi ile yeterli meyve-sebze alımının riski azaltabileceği vurgulanıyor. Her yıl İngiltere’de yaklaşık 6.500, ABD’de ise 30.000 kişiye mide kanseri teşhisi konuyor. Hastalığın erken evrelerinde 10 yıllık yaşam oranı %65 iken, ileri evrelerde bu oran %20’ye kadar düşebiliyor.
BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN
Uzmanlar, mide ekşimesi, reflü, yutma güçlüğü, bulantı, hızlı doygunluk hissi ve sürekli geğirme gibi belirtilerin 3 haftadan uzun sürmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiği konusunda uyarıyor.