25 Yaşında Mide Kanserinden Yaşamını Yitirdi! Meğer Sürekli Bu Besini Tüketiyormuş, Uzmanlar Uyardı

YAŞAM TARZI DETAYLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yerel basına daha önce verdiği röportajlarda Qianqian, kahvaltı alışkanlığının olmadığını, yemek düzeninin bozuk olduğunu ve yoğun baharatlı yiyecekleri sıklıkla tükettiğini aktarmıştı. Özellikle baharatlı deniz ürünlerine olan ilgisiyle tanınan genç kadın, bu videolarla geniş bir takipçi kitlesi edinmişti.

UZMANLARDAN AŞIRI BAHARAT KULLANIMINA UYARI

Tayvanlı hematolog ve onkolog Dr. Li Sijin, mide mukozasının sürekli tahrişe maruz kalmasının hücresel değişimlere neden olabileceğini ve bu durumun kansere zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Dr. Li Sijin, acı biberin dengeli beslenme içinde makul ölçülerde tüketilebileceğini, ancak aşırı tüketimin mide sağlığı açısından risk oluşturabileceğini vurguladı.