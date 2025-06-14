Türkiye’nin En Sakin ve Huzurlu İlçesi Değişti: Listenin Zirvesi Şaşırttı

Kalabalık şehirlerden uzaklaşıp doğayla iç içe, huzurlu bir yaşam hayali kuranlar için Türkiye'nin en sakin ve huzurlu 25 ilçesi değişti. Cittaslow kriterlerine göre belirlenen listede geçen yıl 1. sırada olan ilçe bu yıl 6. sıraya geriledi. Listenin zirvesine yerleşen bölge şaşırttı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye’nin En Sakin ve Huzurlu İlçesi Değişti: Listenin Zirvesi Şaşırttı - Resim: 1

Son yıllarda büyükşehirlerde artan kalabalık, trafik ve yaşam pahalılığı nedeniyle pek çok kişi daha huzurlu ve küçük bölgelere yönelmeye başladı. TÜİK verileri de bu durumu destekliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok metropol artık göç alan değil, göç veren konumda. Bu değişimin etkisiyle, sakinliği ve doğal yapısıyla öne çıkan ilçelere olan ilgi giderek artıyor.

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Türkiye’nin En Sakin ve Huzurlu İlçesi Değişti: Listenin Zirvesi Şaşırttı - Resim: 2

TÜRKİYE'NİN EN SAKİN VE HUZURLU ŞEHRİ DEĞİŞTİ

Uluslararası "Sakin Şehir" (Cittaslow) ağı, Türkiye’nin en huzurlu ve en sakin 25 ilçesini değiştirdi. Cittaslow kriterlerine göre belirlenen listede geçen yıl 1. sırada olan Yenipazar ilçesi bu yıl 6. sıraya kadar geriledi. Listenin zirvesine yerleşen bölge ise şaşırttı. Listeye göre özellikle Antalya, Muğla, İzmir, Isparta ve Bolu gibi şehirlerde birden fazla ilçe bu özel unvanı almayı başardı.

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Türkiye’nin En Sakin ve Huzurlu İlçesi Değişti: Listenin Zirvesi Şaşırttı - Resim: 3

İşte Türkiye'nin en sakin ve huzurlu 25 ilçesi:

25. Halfeti

24. Ahlat

23. Şavşat

22. Uzundere

21. Kemaliye

20. Arapgir

19. Perşembe

18. İbradı

17. Finike

16. Yalvaç

15. Eğirdir

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Türkiye’nin En Sakin ve Huzurlu İlçesi Değişti: Listenin Zirvesi Şaşırttı - Resim: 4

14. Güdül

13. Gerze

12. Daday

11. Mudurnu

10. Göynük

9. İznik

8. Köyceğiz

7. Akyaka

6. Yenipazar

5. Seferihisar

4. Foça

3. Şarköy

2. Vize

1. Gökçeada

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