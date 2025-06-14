Türkiye’nin En Sakin ve Huzurlu İlçesi Değişti: Listenin Zirvesi Şaşırttı
Kalabalık şehirlerden uzaklaşıp doğayla iç içe, huzurlu bir yaşam hayali kuranlar için Türkiye'nin en sakin ve huzurlu 25 ilçesi değişti. Cittaslow kriterlerine göre belirlenen listede geçen yıl 1. sırada olan ilçe bu yıl 6. sıraya geriledi. Listenin zirvesine yerleşen bölge şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda büyükşehirlerde artan kalabalık, trafik ve yaşam pahalılığı nedeniyle pek çok kişi daha huzurlu ve küçük bölgelere yönelmeye başladı. TÜİK verileri de bu durumu destekliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok metropol artık göç alan değil, göç veren konumda. Bu değişimin etkisiyle, sakinliği ve doğal yapısıyla öne çıkan ilçelere olan ilgi giderek artıyor.
TÜRKİYE'NİN EN SAKİN VE HUZURLU ŞEHRİ DEĞİŞTİ
Uluslararası "Sakin Şehir" (Cittaslow) ağı, Türkiye’nin en huzurlu ve en sakin 25 ilçesini değiştirdi. Cittaslow kriterlerine göre belirlenen listede geçen yıl 1. sırada olan Yenipazar ilçesi bu yıl 6. sıraya kadar geriledi. Listenin zirvesine yerleşen bölge ise şaşırttı. Listeye göre özellikle Antalya, Muğla, İzmir, Isparta ve Bolu gibi şehirlerde birden fazla ilçe bu özel unvanı almayı başardı.
İşte Türkiye'nin en sakin ve huzurlu 25 ilçesi:
25. Halfeti
24. Ahlat
23. Şavşat
22. Uzundere
21. Kemaliye
20. Arapgir
19. Perşembe
18. İbradı
17. Finike
16. Yalvaç
15. Eğirdir
14. Güdül
13. Gerze
12. Daday
11. Mudurnu
10. Göynük
9. İznik
8. Köyceğiz
7. Akyaka
6. Yenipazar
5. Seferihisar
4. Foça
3. Şarköy
2. Vize
1. Gökçeada