Türkiye’nin En Sakin ve Huzurlu İlçesi Değişti: Listenin Zirvesi Şaşırttı

Son yıllarda büyükşehirlerde artan kalabalık, trafik ve yaşam pahalılığı nedeniyle pek çok kişi daha huzurlu ve küçük bölgelere yönelmeye başladı. TÜİK verileri de bu durumu destekliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok metropol artık göç alan değil, göç veren konumda. Bu değişimin etkisiyle, sakinliği ve doğal yapısıyla öne çıkan ilçelere olan ilgi giderek artıyor.