Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonu Sızdı: Şok Ayrılık! Ünlü Oyuncunun Final Sahnesi Bile Yazılmadı
Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Final sahnesi bile çekilmeden diziden ayrılan oyuncunun, yeni dizisi çoktan belli oldu! İzleyiciler şaşkın, detaylar ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Kızılcık Şerbeti, 103. bölümüyle sezon finali yaparken ekran başındaki izleyicileri hem duygulandırdı hem de merakta bıraktı. Sosyal medyada yankı uyandıran sezon finalinin ardından diziden ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Bu vedalardan ilki, dizide "Metehan" karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap oldu.
RAHİMCAN KAPKAP YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Kapkap, yeni yayın döneminde Show TV'nin iddialı projelerinden biri olan Veliaht dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Temmuz ayında sete çıkması planlanan yapım, sezon finali bölümünde tanıtımı yapılan ilk fragmanıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
FİNAL SAHNESİNİN BİLE YAZILMADIĞI İDDİA EDİLDİ
Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ü buluştururken, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor. 103 bölümdür izleyicinin soluksuz takip ettiği dizide yeni sezonda bazı karakterlerin olmayacağı kulislerde konuşuluyordu. Bu ayrılıklardan ilki Rahimcan Kapkap oldu. Üstelik karakterin final sahnesinin bile yazılmadığı iddia edildi.
VELİAHT DİZİSİNE YILDIZLAR YAĞIYOR
Show TV’nin yeni dizisi Veliaht, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerini paylaşacağı dizide ayrıca Erkan Kolçak Köstendil, Derya Karadaş, Hazal Türesan, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi pek çok başarılı isim yer alıyor.