Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonu Sızdı: Şok Ayrılık! Ünlü Oyuncunun Final Sahnesi Bile Yazılmadı

FİNAL SAHNESİNİN BİLE YAZILMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ü buluştururken, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor. 103 bölümdür izleyicinin soluksuz takip ettiği dizide yeni sezonda bazı karakterlerin olmayacağı kulislerde konuşuluyordu. Bu ayrılıklardan ilki Rahimcan Kapkap oldu. Üstelik karakterin final sahnesinin bile yazılmadığı iddia edildi.