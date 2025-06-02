Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu: Nüfusuyla İstanbul'daki Bütün İlçeleri Solladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelindeki nüfus dağılımına ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklanan rakamlarla birlikte Türkiye'nin en kalabalık mahallesi de belli oldu. Türkiye'nin en kalabalık mahallesi, İstanbul'dan değil başka bir şehirden çıktı. O mahalle nüfusuyla sadece ilçeleri değil, 4 ili de geride bırakarak zirveye yerleşti.

4 İLİ SOLLAYARAK ZİRVEYE YERLEŞTİ

TÜİK’in paylaştığı verilere göre, Diyarbakır'daki Bağcılar Mahallesi, 151 bin 459 kişilik nüfusuyla 804 ilçeden daha fazla nüfusa sahip. Bu mahalle, Bayburt, Tunceli, Ardahan ve Gümüşhane gibi illerin nüfusunu da geçerek, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi unvanını kazandı.