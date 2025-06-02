Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu: Nüfusuyla İstanbul'daki Bütün İlçeleri Solladı
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu. 151 bin 459 kişilik nüfusuyla 4 ili ve 804 ilçeyi geride bırakan Türkiye’nin en kalabalık mahallesi unvanını kazanan mahalle İstanbul'daki mahalleleri solladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelindeki nüfus dağılımına ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklanan rakamlarla birlikte Türkiye'nin en kalabalık mahallesi de belli oldu. Türkiye'nin en kalabalık mahallesi, İstanbul'dan değil başka bir şehirden çıktı. O mahalle nüfusuyla sadece ilçeleri değil, 4 ili de geride bırakarak zirveye yerleşti.
4 İLİ SOLLAYARAK ZİRVEYE YERLEŞTİ
TÜİK’in paylaştığı verilere göre, Diyarbakır'daki Bağcılar Mahallesi, 151 bin 459 kişilik nüfusuyla 804 ilçeden daha fazla nüfusa sahip. Bu mahalle, Bayburt, Tunceli, Ardahan ve Gümüşhane gibi illerin nüfusunu da geçerek, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi unvanını kazandı.
EN KALABALIK MAHALLELER BELLİ OLDU
Bağcılar Mahallesi’ni sırasıyla İstanbul Beylikdüzü'ndeki Adnan Kahveci Mahallesi ve Başakşehir'deki Kayabaşı Mahallesi takip etti. Dördüncülük ise İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Atakent Mahallesi'ne giderken, Diyarbakır tekrar listede kendine yer buldu. Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi ise beşinci sırada yer aldı.
Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri sıralaması, nüfus yoğunluğunun hangi bölgelerde yoğunlaştığını gösterirken, Diyarbakır’ın Bağcılar Mahallesi’nin bu başarıyla dikkatleri üzerine çekmesi büyük bir sürpriz oldu.