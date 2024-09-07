Türkiye'de Bu İsim Sadece 1 Kişide Var: En Popüler İsimler Hangileri?

2023 yılı verilerine göre, bazı bebeklere verilen isimler dikkat çekerken, en çok tercih edilen isimler de sıralandı. İlginç olan ise, yalnızca bir bebeğe verilen bazı nadir isimlerin de bu listede yer almasıydı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2023 yıl sonunda Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaşırken, 22 milyon 206 bin 34 kişi çocuk nüfusu oluşturdu. Bu çocukların %51,3’ü erkek, %48,7’si ise kız çocuğu olarak kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem