Bir Zamanlar Kastamonu'ya Bağlı En Güzel İlçeydi! Apar Topar İl Yapıldı, Turizm Merkezi Oldu

Ormanlarla kaplı geniş arazileri, berrak gölleri ve zengin florasıyla Bolu, özellikle doğa tutkunları için benzersiz bir rota sunuyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Abant Gölü, Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin gözdesi.

Kış turizmi açısından da önemli bir konumda yer alan Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezi ile kayak ve snowboard severleri ağırlıyor. Yaz aylarında ise Aladağ, Sarıalan ve At yaylası gibi serin bölgeler, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için huzurlu bir kaçış sunuyor.