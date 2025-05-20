Bu Meyveyi Yiyen Hastanelik Olmuyor: Kur'an'da da Adı Geçiyor, Ölüme Bile Şifa Deniyor

NAR-ÖLÜME BİLE KAFA TUTUYOR

Parlak kırmızı taneleriyle hem göz dolduran hem de lezzetiyle damaklarda iz bırakan nar, yalnızca bir meyve değil, aynı zamanda adeta bir sağlık iksiridir. Antioksidan bakımından en zengin meyvelerden biri olan nar, vücudu baştan aşağı koruyan birçok özelliğiyle öne çıkar.

Doktorların evinizden asla eksik etmeyin dediği o meyve Kur'an'da da şifasıyla 3 kez anılıyor. Kaşık kaşık yediğimizde kalp damarlarını genişletip kanserden koruyan, kolesterol ve kabızlığı bitiren o meyve sayesinde uzun ve sağlıklı bir ömür sürdürmek mümkün.