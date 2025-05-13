Araç Sahipleri Dikkat! Özellikle Yaz Aylarında Oluyor: Arabada Unutulan Bu Eşyalar Bir Anda Yanıyor

6. Doğum Kontrol Ürünleri

Erkek ve kadınlar için olan doğum kontrol ürünleri de sıcağa karşı oldukça hassastır. Yüksek sıcaklık bu ürünlerin yapısını bozarak etkisiz hale getirebilir. Bu nedenle, bu tür ürünleri serin ve kuru ortamlarda muhafaza etmek en doğrusudur.