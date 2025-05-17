Bizi de Ağlattın Eda Erdem... Gözyaşlarıyla Veda Etti

Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem, yıldız isme veda ederken gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Eda Erdem Filenin Sultanları Fenerbahçe
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Bizi de Ağlattın Eda Erdem... Gözyaşlarıyla Veda Etti - Resim: 1

Filenin Sultanları’nın ve Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Eda Erdem, Güney Kore’de duygusal bir vedaya imza attı.

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Bizi de Ağlattın Eda Erdem... Gözyaşlarıyla Veda Etti - Resim: 2

Bir dönem Fenerbahçe ve Eczacıbaşı’nda da forma giyen dünyaca ünlü voleybolcu Kim Yeon Koung için düzenlenen veda maçına katılan Eda Erdem, gözyaşlarını tutamadı.

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Bizi de Ağlattın Eda Erdem... Gözyaşlarıyla Veda Etti - Resim: 3

Kim Yeon Koung için düzenlenen veda maçına Türkiye’den Eda Erdem ve Meliha Diken de davet edilmişti.

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Bizi de Ağlattın Eda Erdem... Gözyaşlarıyla Veda Etti - Resim: 4

Eda Erdem mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giymezken, Meliha Diken süre aldı.

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Bizi de Ağlattın Eda Erdem... Gözyaşlarıyla Veda Etti - Resim: 5

Karşılaşmanın ardından Eda Erdem hüngür hüngür ağlarken, onun ağladığını görenler de gözyaşlarına hakim olamadı.

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