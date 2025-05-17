Bizi de Ağlattın Eda Erdem... Gözyaşlarıyla Veda Etti
Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem, yıldız isme veda ederken gözyaşlarını tutamadı.
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Filenin Sultanları’nın ve Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Eda Erdem, Güney Kore’de duygusal bir vedaya imza attı.
Bir dönem Fenerbahçe ve Eczacıbaşı’nda da forma giyen dünyaca ünlü voleybolcu Kim Yeon Koung için düzenlenen veda maçına katılan Eda Erdem, gözyaşlarını tutamadı.
Kim Yeon Koung için düzenlenen veda maçına Türkiye’den Eda Erdem ve Meliha Diken de davet edilmişti.
Eda Erdem mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giymezken, Meliha Diken süre aldı.
Karşılaşmanın ardından Eda Erdem hüngür hüngür ağlarken, onun ağladığını görenler de gözyaşlarına hakim olamadı.