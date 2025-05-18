İstanbul'da Yaşayan Milyonları İlgilendiren Kara Haber! Yolculuk Yapanlar Yandı: Tarih Verildi, Tüm Kontaklar Kapatılacak
İstanbul’da toplu ulaşımın önemli bir parçası olan özel halk otobüsleri, ödeme alamadıkları gerekçesiyle 22 Mayıs itibarıyla seferleri durdurma kararı aldı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaşanan mali sıkıntıların dayanılmaz boyuta ulaştığını belirtti.
Kaynak: İHA
Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aylardır ödeme yapılmadığını ifade ederek, “Dört aydır herhangi bir ücret alamadık. 15 Mayıs tarihinde 500 milyon liralık bir ödemenin yapılacağı yönünde bize taahhütte bulunulmuştu ancak bu gerçekleşmedi. Görüşmelerimiz sonucunda, bu miktarın ödenemeyeceği tarafımıza bildirildi” dedi.
3 BİNİ AŞKIN ARAÇ SEFER DIŞI KALACAK
Yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle araçlara yakıt temin edilemediğini, personel maaşlarının ödenemediğini dile getiren Ovacık, “Perşembe günü itibarıyla, araçlarımız akaryakıt alamadığı ve personel maaşlarını karşılayamadığımız için seferlere çıkamayacağız. Toplamda 3 bin 41 otobüs sefere çıkmayacak” şeklinde konuştu.
"İSTANBUL HALKI MAĞDUR OLMASIN DİYE ÖNCEDEN DUYURUYORUZ"
Ovacık, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu açıklamayı önceden yaptıklarını vurguladı:
“İstanbul halkı bu süreçte mağdur olmasın istiyoruz. Ancak geldiğimiz nokta bizim tercihlerimizle değil, ödemelerin yapılmaması nedeniyle oluştu. Belediyeden bir ödeme yapıldığı takdirde durumu yeniden değerlendireceğiz. Belediye yönetiminin yaklaşımı bundan sonraki yol haritamızı belirleyecek.”