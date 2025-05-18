İstanbul'da Yaşayan Milyonları İlgilendiren Kara Haber! Yolculuk Yapanlar Yandı: Tarih Verildi, Tüm Kontaklar Kapatılacak

Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aylardır ödeme yapılmadığını ifade ederek, “Dört aydır herhangi bir ücret alamadık. 15 Mayıs tarihinde 500 milyon liralık bir ödemenin yapılacağı yönünde bize taahhütte bulunulmuştu ancak bu gerçekleşmedi. Görüşmelerimiz sonucunda, bu miktarın ödenemeyeceği tarafımıza bildirildi” dedi.