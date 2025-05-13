En Zararlı Makarnalar Belli Oldu! Herkes Kapış Kapış Alıyor: Resmen Sağlığıyla Oynuyor
Market raflarında birbirinden farklı makarna çeşitleriyle karşılaşmak mümkün. Ancak hepsi aynı derecede sağlıklı değil. Özellikle bazı makarnalar, sadece lezzet açısından değil, sağlık bakımından da ciddi riskler taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Gıda güvenliği uzmanları, makarna seçerken ambalaj üzerindeki içerik bilgisinin dikkatlice incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle rafine beyaz unla yapılan ürünlerden kaçınılması gerektiğinin altı çiziyor.
EN ZARARLI MAKARNALAR HANGİLERİ?
Uzmanlara göre, rafine un kullanılarak üretilen makarnalar, besin değerinden neredeyse tamamen yoksun. Çünkü beyaz un üretiminde buğdayın en besleyici kısmı olan kepek ve öz tamamen ayrıştırılıyor. Bu işlem sonucunda ürün, liften, B grubu vitaminlerden ve birçok önemli minerallerden yoksun hale geliyor.
Ayrıca bu tür makarnaların glisemik indeksi oldukça yüksek. Bu da demek oluyor ki, tüketim sonrası kan şekeri çok hızlı yükseliyor. Bu dalgalanma, uzun vadede kalp damar sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bilimsel araştırmalar, rafine edilmiş un ürünlerinin aşırı tüketiminin metabolik sendrom, diyabet ve kalp hastalıklarıyla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.
ZARARLI MAKARNALAR NASIL ANLAŞILIR?
Sağlığınızı korumak için alışveriş sırasında bazı detaylara dikkat etmeniz yeterli olabilir. İşte size yol gösterecek birkaç ipucu:
İçerik bilgisi: Eğer paket üzerinde yalnızca “buğday unu” ifadesi yer alıyorsa ve “durum” ya da “sert buğday” ibaresi bulunmuyorsa, bu ürünün beyaz rafine unla üretildiğini düşünebilirsiniz.
Renk: Makarnanın rengi çok açık ya da neredeyse beyazsa, bu ürünün tam tahıl içermediği ve besin değeri düşük olduğu anlamına gelir.
Pişirme sonrası görünüm: Eğer makarna çok kısa sürede pişiyor ve kolayca dağılabiliyorsa ya da yapışkan bir dokuya sahipse, bu yumuşak buğdaydan yapılmış olduğuna işarettir.
SAĞLIKLI MAKARNALAR HANGİLERİ?
Zararlı seçeneklerden uzak durmak için mutfağınızda daha sağlıklı alternatiflere yer verebilirsiniz. İşte bazı öneriler:
Tam tahıllı makarnalar: Tam buğday unundan yapılan makarnalar, lif bakımından zengin olduğu gibi B vitaminleri ve mineraller açısından da oldukça güçlüdür.
Baklagil bazlı makarnalar: Nohut, mercimek veya bezelye gibi bakliyatlarla üretilen makarnalar, yüksek oranda bitkisel protein ve lif içerir. Üstelik glutensiz seçenekleri de bulunur.
Alternatif tahıllar: Pirinç, karabuğday ya da kinoa unundan yapılan makarnalar da hem lezzetli hem de besin açısından dengeli tercihler arasında yer alıyor.