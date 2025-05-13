En Zararlı Makarnalar Belli Oldu! Herkes Kapış Kapış Alıyor: Resmen Sağlığıyla Oynuyor

ZARARLI MAKARNALAR NASIL ANLAŞILIR?

Sağlığınızı korumak için alışveriş sırasında bazı detaylara dikkat etmeniz yeterli olabilir. İşte size yol gösterecek birkaç ipucu:

İçerik bilgisi: Eğer paket üzerinde yalnızca “buğday unu” ifadesi yer alıyorsa ve “durum” ya da “sert buğday” ibaresi bulunmuyorsa, bu ürünün beyaz rafine unla üretildiğini düşünebilirsiniz.

Renk: Makarnanın rengi çok açık ya da neredeyse beyazsa, bu ürünün tam tahıl içermediği ve besin değeri düşük olduğu anlamına gelir.

Pişirme sonrası görünüm: Eğer makarna çok kısa sürede pişiyor ve kolayca dağılabiliyorsa ya da yapışkan bir dokuya sahipse, bu yumuşak buğdaydan yapılmış olduğuna işarettir.