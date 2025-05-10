Avrupa’nın En Güzel 10 Plajı Belli Oldu: Türkiye’den Sadece O Sahil Listeye Girebildi
The Guardian’ın yayımladığı Avrupa’nın en güzel 10 plajı listesinde Türkiye’den sadece bir sahil listeye girebildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaz tatilini doğayla iç içe, sakin ve kalabalıktan uzak geçirmek isteyenler için Avrupa’nın en iyi plajları belli oldu. İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, 2025 yılına özel olarak okuyucularının önerileriyle oluşturduğu 'Avrupa'nın En Güzel 10 Plajı' listesini yayımladı. Bu prestijli listede Türkiye’den sadece bir sahilin yer alması dikkat çekti.
Yalnızca klasik tatil bölgeleri değil, keşfedilmeyi bekleyen gizli koylar ve doğallığını koruyan sahillerin yer aldığı listede yürüyerek ulaşılabilen plajlar, kamp yapmaya uygun doğal alanlar ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan bölgeler yer aldı.
İŞTE AVRUPA'NIN EN GÜZEL 10 PLAJI
1. Paralia Fakistra – Pelion, Yunanistan
Yalnızca yürüyerek ya da deniz yoluyla ulaşılabilen bu saklı koy, minik bir şelale ve orman manzarasıyla doğa tutkunlarını cezbediyor.
2. Kastraki Plajı – Naxos, Yunanistan
Altın rengi kumlar ve sığ, turkuaz sular… Aileler için ideal bir kaçış noktası.
3. Plage de la Paracou – Vendée, Fransa
Doğayla iç içe, kayalıklar ve çam ağaçlarıyla çevrili bakir bir sahil.
4. Playa de Güigüí – Gran Canaria, İspanya
Yaklaşık 2 saatlik bir yürüyüşle ulaşılan bu izole sahil, macera sevenlerin gözdesi.
5. Kadıkalesi – Bodrum, Türkiye
Bodrum’un turistik kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği Kadıkalesi, geleneksel dokusunu koruyan köy havası ve gün batımı manzarasıyla büyülüyor.
6. Tropea Plajı – Calabria, İtalya
Tarihi şehir merkezine yürüme mesafesindeki bu plaj, dramatik falezlerin eteğinde eşsiz bir deneyim sunuyor.
7. Mali Lošinj – Hırvatistan
Kristal berraklığındaki denizi ve sakin koylarıyla Hırvatistan’ın huzur dolu cennetlerinden biri.
8. Sant Pol de Mar – Katalonya, İspanya
Barselona’ya sadece bir saat uzaklıkta bulunan bu sessiz kasaba, şehirden kaçış için birebir.
9. Sandhammaren – Ystad, İsveç
Beyaz kumları ve bisiklet parkurlarıyla doğa severlerin gözdesi. Güney İsveç’in huzur noktası.
10. Murramarang Plajı – Kuzey İrlanda
Vahşi doğayla çevrili, neredeyse keşfedilmemiş bu sahil sessizlik arayanlara hitap ediyor.