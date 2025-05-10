Avrupa’nın En Güzel 10 Plajı Belli Oldu: Türkiye’den Sadece O Sahil Listeye Girebildi

İŞTE AVRUPA'NIN EN GÜZEL 10 PLAJI

1. Paralia Fakistra – Pelion, Yunanistan

Yalnızca yürüyerek ya da deniz yoluyla ulaşılabilen bu saklı koy, minik bir şelale ve orman manzarasıyla doğa tutkunlarını cezbediyor.

2. Kastraki Plajı – Naxos, Yunanistan

Altın rengi kumlar ve sığ, turkuaz sular… Aileler için ideal bir kaçış noktası.

3. Plage de la Paracou – Vendée, Fransa

Doğayla iç içe, kayalıklar ve çam ağaçlarıyla çevrili bakir bir sahil.

4. Playa de Güigüí – Gran Canaria, İspanya

Yaklaşık 2 saatlik bir yürüyüşle ulaşılan bu izole sahil, macera sevenlerin gözdesi.