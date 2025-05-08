Eski Çoraplarınızı Atmayın, Karınca Derdinden Kurtulun! İlaçlara Boşuna Para Vermişiz
Uzman bahçıvanların evdeki ve bahçedeki ağaçları ve bitkileri haşerelerden korumak için yıllardır uyguladığı çorap yöntemini öğrenince çok şaşıracaksınız.
Kaynak: Haber Merkezi
Bahçıvanların meyve ağaçlarını zararlılardan korumak için yıllardır başvurduğu etkili yöntemlerden biri, ağaç gövdelerine yerleştirilen "yakalama kemerleri"dir. Bu özel tuzaklar sayesinde karıncaların ve diğer zararlı böceklerin ağaca tırmanması engellenebilir. İlginç bir şekilde, bu konuda kullanılmayan eski çoraplar da oldukça işe yarayabilir. Detayları öğrenmek için okumaya devam edin.
Bu kemerler temelde üç türde karşımıza çıkar: yapışkan, koruyucu ve kovucu. Bazı türleri ise doğrudan böcek öldürücü maddelerle zenginleştirilmiş olabilir.
Yapışkan tuzaklar:
Bu yöntem, karıncaları doğrudan yakalamaya yönelik bir sistemdir. Özel formüle sahip, hızla kuruyan bir yapıştırıcı, kumaş parçasına, kalın kağıda ya da doğrudan ağacın gövdesine uygulanır. Böcekler bu yüzeye temas ettiğinde hareket edemez hâle gelir.
Koruyucu kemerler:
Bu türlerde yapıştırıcı yerine kaygan ya da rahatsız edici maddeler kullanılır. En çok tercih edilenlerden biri yağdır. Petrol türevi yağlar (örneğin motor yağı ya da keskin kokulu mazot gibi maddeler) karıncaları caydırır. Yağlı şeritler, yaklaşık 10-12 cm genişliğinde olacak şekilde hazırlanır. Bu karışım, bez ya da kumaş parçalarına emdirilerek ağaç gövdesine bağlanır.
ÇORAPLAR NASIL KULLANILIR?
Evde kullanmadığınız, eskiyen çoraplar bu iş için idealdir. Özellikle spiral şekilde kesildiğinde kolayca gövdeye sarılır. Yağ emdirilen bu çorap şeritleri, karıncaların hoşlanmayacağı kokular ve dokular sayesinde ağaca tırmanmalarını engeller. Ancak etkisini yitirmemesi için yaklaşık 10-14 günde bir tekrar emdirilmesi gerekir.
UYGULAMA ZAMANI VE İPUÇLARI
Bu tür kemerler, ilkbaharda, hava sıcaklığının ortalama +5°C olduğu dönemlerde ağaçlara yerleştirilmelidir. Bu, böcekler henüz yerden çıkmadan önceki dönemdir. Uygulama öncesinde gövde kabukları soyularak yüzey pürüzsüz hale getirilmelidir.
Kemerin yerleştirileceği yükseklik de önemlidir. Karınca ve yaprak biti gibi zararlılar için en uygun mesafe gövdeden 30 cm ile 1,5 metre arasındadır. Her ağaçta en az iki farklı noktaya kemer yerleştirmek daha etkili sonuç verir.
Ayrıca kemerin ağacın gövdesine tam oturmasını sağlamak için altına ince bir köpük ya da strafor parçası konabilir. Boşluklar ise kil veya doğal dolgu malzemeleriyle kapatılarak karıncaların aradan geçmesi önlenir.