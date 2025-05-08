Eski Çoraplarınızı Atmayın, Karınca Derdinden Kurtulun! İlaçlara Boşuna Para Vermişiz

Bahçıvanların meyve ağaçlarını zararlılardan korumak için yıllardır başvurduğu etkili yöntemlerden biri, ağaç gövdelerine yerleştirilen "yakalama kemerleri"dir. Bu özel tuzaklar sayesinde karıncaların ve diğer zararlı böceklerin ağaca tırmanması engellenebilir. İlginç bir şekilde, bu konuda kullanılmayan eski çoraplar da oldukça işe yarayabilir. Detayları öğrenmek için okumaya devam edin.

Bu kemerler temelde üç türde karşımıza çıkar: yapışkan, koruyucu ve kovucu. Bazı türleri ise doğrudan böcek öldürücü maddelerle zenginleştirilmiş olabilir.