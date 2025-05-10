Ünlü Şef İtiraf Etti: Zenginler Bu Yemekleri 'Fakir Yemeği' Diye Masaya Bile Koymuyor

SOĞUTUCU BİLE KULLANMIYORLAR

Bauer’e göre dondurucu kullanımı bile "lüks" değil "gereksiz" sayılıyor. "Evde taze yapılan her şey makbul, dondurulmuş hiçbir ürün saygı görmez" diyen şef, özellikle aromatik seçimlerde bile oldukça titiz davranıldığını vurguluyor. Maydanoz, sarımsak ve soğan dışında baskın baharatlardan kaçınılıyor.

SOFRA DÜZENİ ASKERİ DİSİPLİNLE KURULUYOR

Zengin sofralarında yalnızca yemeğe değil, servise de büyük özen gösteriliyor. Antika porselenler sadece elde yıkanıyor, peçeteler yüzüksüz kullanılıyor. Oturma düzeni, ev sahibinin sağına ve soluna en önemli misafirler gelecek şekilde planlanıyor.