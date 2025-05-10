Ünlü Şef İtiraf Etti: Zenginler Bu Yemekleri 'Fakir Yemeği' Diye Masaya Bile Koymuyor
Yıllarca aristokratlara ve zengin ailelere yemek pişiren ünlü şef Annabel Bauer, zenginlerin sofralarının yakınından bile geçmeyen yiyecekleri açıkladı. Bu yemekler 'fakir yemeği' olarak sayılıyor ve asla servis bile edilmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıllarca İngiltere'nin aristokrat ailelerine yemek pişiren Avustralyalı şef Annabel Bauer, zenginlerin sofraların perde arkasındaki katı kuralları ve "asla servis edilmeyen" yiyecekleri ilk kez açıkladı.
Henüz 21 yaşındayken Lord Benjamin ve Lady Emma Mancroft’ın kır malikanesinde görev yapmaya başlayan Bauer, yıllarca üst düzey isimlere hizmet etti. Şimdi ise, zengin sofralarında kesinlikle yer bulamayan yiyecekleri ve neden 'fakir yemeği' olarak görüldüklerini açıkladı.
ZENGİNLERİN SOFRASININ YAKININDAN BİLE GEÇMEYEN YEMEKLERİN LİSTESİ
Bauer’e göre, milyarder ailelerin sofralarında patates kızartması, doğranmış et veya seri üretim tatlılara asla rastlanmıyor. İşte şefin verdiği detaylar:
Kızarmış yiyecekler dışlanıyor: Özellikle patates kızartması ve balık-patates menüsü gibi paket tarzı yiyecekler, alt sınıf tüketimi olarak değerlendiriliyor ve kesinlikle sofraya getirilmiyor.
Doğranmış et ve sebze yasak: Antrikot, bonfile gibi bütün parçalar şıklık olarak kabul edilirken; jülyen veya kuşbaşı doğranmış et, sadece personel yemeğinde servis ediliyor. Aynı durum doğranmış havuç veya şalgam gibi sebzeler için de geçerli.
Hazır tatlıya veto: Marketten alınmış pasta veya dondurma kabul edilmiyor. Tatlılar daima elde, evde hazırlanmalı. Elmalı domuz sosisi, ev yapımı dondurma ve geleneksel turtalar favori seçenekler arasında.
SOĞUTUCU BİLE KULLANMIYORLAR
Bauer’e göre dondurucu kullanımı bile "lüks" değil "gereksiz" sayılıyor. "Evde taze yapılan her şey makbul, dondurulmuş hiçbir ürün saygı görmez" diyen şef, özellikle aromatik seçimlerde bile oldukça titiz davranıldığını vurguluyor. Maydanoz, sarımsak ve soğan dışında baskın baharatlardan kaçınılıyor.
SOFRA DÜZENİ ASKERİ DİSİPLİNLE KURULUYOR
Zengin sofralarında yalnızca yemeğe değil, servise de büyük özen gösteriliyor. Antika porselenler sadece elde yıkanıyor, peçeteler yüzüksüz kullanılıyor. Oturma düzeni, ev sahibinin sağına ve soluna en önemli misafirler gelecek şekilde planlanıyor.