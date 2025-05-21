Türkiye'de Sürücülerin En Çok Kaza Yaptığı Yollar Belli Oldu: İşte İl İl En Tehlikeli Güzergahlar

Trafik kazaları Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı son verilere göre, ülke genelinde 1 yılda meydana gelen trafik kazası sayısı 1,4 milyonu aştı. Bu kazalar arasında özellikle bazı yollar, sürücüler için ölümcül riskler taşıyor.

TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde toplam 1 milyon 444 bin trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 266 bin 855 kişi hayatını kaybederken, 385 bin 117 kişi de yaralandı. Uzmanlar, belirli karayolu hatlarında sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle virajlı, dar, yeterince aydınlatılmamış veya aşırı yoğun olan yollarda kazaların daha sık yaşandığı ifade edildi. Bu yolların başında şehirlerarası bağlantı yolları ve büyük şehirlerin giriş-çıkış güzergahları geliyor.