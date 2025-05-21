Türkiye'de Sürücülerin En Çok Kaza Yaptığı Yollar Belli Oldu: İşte İl İl En Tehlikeli Güzergahlar

TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye’de 1 milyonun üzerinde trafik kazası meydana geldi. On binlerce can kaybı ve yaralanma yaşanırken, bazı yollar ise tehlikenin merkezi haline geldi. İşte sürücülerin il il en çok kaza yaptığı yollar....

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye'de Sürücülerin En Çok Kaza Yaptığı Yollar Belli Oldu: İşte İl İl En Tehlikeli Güzergahlar - Resim: 1

Trafik kazaları Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı son verilere göre, ülke genelinde 1 yılda meydana gelen trafik kazası sayısı 1,4 milyonu aştı. Bu kazalar arasında özellikle bazı yollar, sürücüler için ölümcül riskler taşıyor.

TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde toplam 1 milyon 444 bin trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 266 bin 855 kişi hayatını kaybederken, 385 bin 117 kişi de yaralandı. Uzmanlar, belirli karayolu hatlarında sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle virajlı, dar, yeterince aydınlatılmamış veya aşırı yoğun olan yollarda kazaların daha sık yaşandığı ifade edildi. Bu yolların başında şehirlerarası bağlantı yolları ve büyük şehirlerin giriş-çıkış güzergahları geliyor.

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Türkiye'de Sürücülerin En Çok Kaza Yaptığı Yollar Belli Oldu: İşte İl İl En Tehlikeli Güzergahlar - Resim: 2

İşte sürücülerin il il en çok kaza yaptığı yollar...

36. Düzce Anadolu Otoyolu - Muradiye Mevkisi

35. Düzce Anadolu Otoyolu - Yeşilyayla Mevkisi

34. Yalova Bursa Yalova Yolu - Esadiye Mevkisi

33. Kırıkkale Ankara Kırıkkale Yolu - Kayadibi Mevkisi

32. Kırıkkale Ankara Kırıkkale Yolu - Irmak Mevkisi

31. Aksaray Konya Aksaray Yolu - Sultanhanı Mevkisi

30. Samsun Samsun Ordu Yolu -Kuşhane Mevkisi

29. Samsun Samsun Ordu Yolu - Yalı Mevkisi (Sahil Yolu)

28. Sakarya Adapazarı Düzce Yolu - Kozluk Caddesi Kesişimi - Kozluk Mevkisi

27. Manisa Balıkesir Manisa Yolu - Medar Mevkisi

26. Konya Karaman Konya Yolu - Kantar Caddesi Kesişimi (Kaşınhanı İstasyon Mevkisi)

25. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Kışladüzü Mevkisi

24. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Tavşancıl Mevkisi

23. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Kirazlıyalı Mevkisi

22. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Diliskelesi Mevkisi

21. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Önder Caddesi Kesişimi - Derince Mevkisi

20. İstanbul Avrupa Otoyolu - Hezarfen Havaalanı Bahşayiş Mevkisi

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Türkiye'de Sürücülerin En Çok Kaza Yaptığı Yollar Belli Oldu: İşte İl İl En Tehlikeli Güzergahlar - Resim: 3

19. İstanbul Avrupa Otoyolu - Selimpaşa Bağlantısı Öncesi - Kamiloba Mevkisi

18. İstanbul Nuh Kuyusu Caddesi ile Dr. Fahri Atabey Caddesi Kesişimi - Üsküdar Mevkisi

17. İstanbul İstanbul Çevre Yolu - Küçük Su Elmalı Bendi Yolu Kesişimi - Elmalı Barajı Mevkisi

16. İstanbul Avrupa Otoyolu - Mahmutbey Viyadüğü Kesişimi – Esenler Mevkisi

15. İstanbul Haliç Köprüsü - Beyoğlu Mevkisi

14. Edirne İstanbul Edirne Yolu - Edirne Tekirdağ Yolu Kesişimi - Pancarköy Mevkisi

13. Bursa Balıkesir Bursa Yolu - Başköy Mevkisi

12. Bolu Anadolu Otoyolu - 2 Nolu Viyadük - Darıyeri Bakacak Mevkisi

11. Bolu Ankara Bolu Yolu - Anadolu Otoyolu Yeniçağa Bağlantısı Kesişimi - Yeniçağa Mevkisi

10. Bolu Ankara Bolu Yolu - Ankara Zonguldak Yolu Kesişimi - Şahnalar Mevkisi

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Türkiye'de Sürücülerin En Çok Kaza Yaptığı Yollar Belli Oldu: İşte İl İl En Tehlikeli Güzergahlar - Resim: 4

9. Aydın Dr. Sabri Yayla Bulvarı - Selçuk Mevkisi

8. Ankara Eskişehir Yolu - Üniversite Caddesi Kesişimi - Bağlıca Mevki - 2

7. Ankara Ankara Konya Yolu - Ankara Bala Yolu Kesişimi - Oğulbey Mevkisi

6. Ankara Eskişehir Yolu - Üniversite Caddesi Kesişimi - Bağlıca Mevkisi

5. Ankara Ankara Çevre Yolu - Çubuk Barajı - Altındağ Mevkisi

4. Amasya Amasya - Erzincan Yolu - Akındağ Yolu Kesişimi - Dörtyol Mevkisi

3. Amasya İstanbul - Samsun Yolu Zübeyde Hanım Bulvarı Gümüşhacıköy Mevkisi

2. Adana Tarsus Ankara Otoyolu - Kadelli Mevkisi

1. Adana Adana Osmaniye Yolu - Özdemir Sabancı Bulvarı Kesişimi - Büyükmangıt Mevkisi

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