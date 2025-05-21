Türkiye'de Sürücülerin En Çok Kaza Yaptığı Yollar Belli Oldu: İşte İl İl En Tehlikeli Güzergahlar
TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye’de 1 milyonun üzerinde trafik kazası meydana geldi. On binlerce can kaybı ve yaralanma yaşanırken, bazı yollar ise tehlikenin merkezi haline geldi. İşte sürücülerin il il en çok kaza yaptığı yollar....
Kaynak: Haber Merkezi
Trafik kazaları Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı son verilere göre, ülke genelinde 1 yılda meydana gelen trafik kazası sayısı 1,4 milyonu aştı. Bu kazalar arasında özellikle bazı yollar, sürücüler için ölümcül riskler taşıyor.
TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde toplam 1 milyon 444 bin trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 266 bin 855 kişi hayatını kaybederken, 385 bin 117 kişi de yaralandı. Uzmanlar, belirli karayolu hatlarında sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle virajlı, dar, yeterince aydınlatılmamış veya aşırı yoğun olan yollarda kazaların daha sık yaşandığı ifade edildi. Bu yolların başında şehirlerarası bağlantı yolları ve büyük şehirlerin giriş-çıkış güzergahları geliyor.
İşte sürücülerin il il en çok kaza yaptığı yollar...
36. Düzce Anadolu Otoyolu - Muradiye Mevkisi
35. Düzce Anadolu Otoyolu - Yeşilyayla Mevkisi
34. Yalova Bursa Yalova Yolu - Esadiye Mevkisi
33. Kırıkkale Ankara Kırıkkale Yolu - Kayadibi Mevkisi
32. Kırıkkale Ankara Kırıkkale Yolu - Irmak Mevkisi
31. Aksaray Konya Aksaray Yolu - Sultanhanı Mevkisi
30. Samsun Samsun Ordu Yolu -Kuşhane Mevkisi
29. Samsun Samsun Ordu Yolu - Yalı Mevkisi (Sahil Yolu)
28. Sakarya Adapazarı Düzce Yolu - Kozluk Caddesi Kesişimi - Kozluk Mevkisi
27. Manisa Balıkesir Manisa Yolu - Medar Mevkisi
26. Konya Karaman Konya Yolu - Kantar Caddesi Kesişimi (Kaşınhanı İstasyon Mevkisi)
25. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Kışladüzü Mevkisi
24. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Tavşancıl Mevkisi
23. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Kirazlıyalı Mevkisi
22. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Diliskelesi Mevkisi
21. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Önder Caddesi Kesişimi - Derince Mevkisi
20. İstanbul Avrupa Otoyolu - Hezarfen Havaalanı Bahşayiş Mevkisi
19. İstanbul Avrupa Otoyolu - Selimpaşa Bağlantısı Öncesi - Kamiloba Mevkisi
18. İstanbul Nuh Kuyusu Caddesi ile Dr. Fahri Atabey Caddesi Kesişimi - Üsküdar Mevkisi
17. İstanbul İstanbul Çevre Yolu - Küçük Su Elmalı Bendi Yolu Kesişimi - Elmalı Barajı Mevkisi
16. İstanbul Avrupa Otoyolu - Mahmutbey Viyadüğü Kesişimi – Esenler Mevkisi
15. İstanbul Haliç Köprüsü - Beyoğlu Mevkisi
14. Edirne İstanbul Edirne Yolu - Edirne Tekirdağ Yolu Kesişimi - Pancarköy Mevkisi
13. Bursa Balıkesir Bursa Yolu - Başköy Mevkisi
12. Bolu Anadolu Otoyolu - 2 Nolu Viyadük - Darıyeri Bakacak Mevkisi
11. Bolu Ankara Bolu Yolu - Anadolu Otoyolu Yeniçağa Bağlantısı Kesişimi - Yeniçağa Mevkisi
10. Bolu Ankara Bolu Yolu - Ankara Zonguldak Yolu Kesişimi - Şahnalar Mevkisi
9. Aydın Dr. Sabri Yayla Bulvarı - Selçuk Mevkisi
8. Ankara Eskişehir Yolu - Üniversite Caddesi Kesişimi - Bağlıca Mevki - 2
7. Ankara Ankara Konya Yolu - Ankara Bala Yolu Kesişimi - Oğulbey Mevkisi
6. Ankara Eskişehir Yolu - Üniversite Caddesi Kesişimi - Bağlıca Mevkisi
5. Ankara Ankara Çevre Yolu - Çubuk Barajı - Altındağ Mevkisi
4. Amasya Amasya - Erzincan Yolu - Akındağ Yolu Kesişimi - Dörtyol Mevkisi
3. Amasya İstanbul - Samsun Yolu Zübeyde Hanım Bulvarı Gümüşhacıköy Mevkisi
2. Adana Tarsus Ankara Otoyolu - Kadelli Mevkisi
1. Adana Adana Osmaniye Yolu - Özdemir Sabancı Bulvarı Kesişimi - Büyükmangıt Mevkisi