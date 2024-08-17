Tüm Çamaşır Makinelerinde İşe Yarıyor! Bu İki Tuşa Aynı Anda Basın ve Farkı Görün
Kıyafetlerimizi temizlemek için kullandığımız çamaşır makineleri, zamanla kendilerini de temizleme ihtiyacı duyar. Çamaşırların ilk günkü gibi temizlenmemesi ve makineden çıkan bazı sesler, size çamaşır makinenizi temizlemeniz gerektiğini söylüyor olabilir. Üretici firmaların makine paneline yerleştirdiği iki tuşa aynı anda basmanız, çamaşır makinesinin kendini temizleme moduna almasını sağlar.
Her teknolojik alette görüldüğü gibi çamaşır makinelerinde de uzun süreli kullanımın ardından ciddi bir performans düşüşüyle karşılaşılabilir.
Doğru kullanılması ve bakım işlemlerinin aksatılmaması halinde çok uzun süreler çalışabilecek şekilde tasarlanan çamaşır makineleri, yaygın yapılan hatalar sonucunda yaşam sürelerine olması gerekenden çok daha erken tamamlayabiliyor. Özellikle yeni alınan makinelerde birkaç yılın ardından görülen performans düşüşü, makinenin ömrünü tamamlamasından değil içinin küf ve kir dolmasından kaynaklanıyor. Bu sorunu öncesinde tespit eden mühendisler, birçok çamaşır makinesi için kendi kendini temizleme modu oluşturdu.