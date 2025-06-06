Kurban Eti Tüketilmeden Önce Ne Kadar Bekletilmeli? Uzmanlardan Kritik Uyarı
Kurban Bayramı’nda kesilen etin doğru şekilde dinlendirilmeden tüketilmesi, hem sağlık hem de lezzet açısından risk oluşturuyor. Uzmanlara göre, taze kesilmiş kurban etinin hemen pişirilip yenmesi sindirim sorunlarına yol açabilirken, etin pişme kalitesini de olumsuz etkiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni kesilen kurban etinde ölüm sertliği (rigor mortis) adı verilen bir süreç yaşanıyor. Bu sürecin tamamlanmadan etin pişirilmesi, hem lezzet hem de sağlık açısından tavsiye edilmiyor. Uzmanlar, kurban etinin ilk aşamada en az 5-6 saat boyunca serin, havadar ve güneş ışığı almayan bir yerde dinlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. İdeal dinlendirme süresi ise 24 saat olarak ifade ediliyor.
ETİN DİNLENDİRİLMESİ İÇİN NE YAPILMALI?
Kurban etinin sağlıklı ve lezzetli şekilde tüketilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı adımlar bulunuyor:
İri parçalara ayırın: Etin hava alabilmesi için küçük değil, iri parçalar halinde kesilerek bekletilmesi gerekiyor.
Gölge ve havadar alan seçin: Etin bekletileceği yerin güneş almaması, temiz ve hava sirkülasyonuna açık olması önem taşıyor.
Üzerindeki kanı süzdürün: Etin üzerinde biriken kanın süzülmesi, hem hijyen hem de tat açısından olumlu katkı sağlıyor.
Buzdolabına aktarın: İlk dinlendirme süresinin ardından etlerin buzdolabına alınarak 24 saat daha bekletilmesi, etin pişirme ve sindirim açısından en uygun hale gelmesini sağlıyor.
DOĞRU DİNLENDİRME HEM LEZZETİ ARTIRIYOR HEM RİSKİ AZALTIYOR
Uzmanlar, kurban etinin uygun şekilde dinlendirilmeden tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Doğru dinlendirme, hem mide sorunlarının önüne geçiyor hem de etin yumuşak ve lezzetli olmasını sağlıyor. Bayram sofralarında sağlıklı ve keyifli bir deneyim için etin uygun koşullarda bekletilmesine dikkat edilmesi gerekiyor.