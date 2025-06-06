Kurban Eti Tüketilmeden Önce Ne Kadar Bekletilmeli? Uzmanlardan Kritik Uyarı

Yeni kesilen kurban etinde ölüm sertliği (rigor mortis) adı verilen bir süreç yaşanıyor. Bu sürecin tamamlanmadan etin pişirilmesi, hem lezzet hem de sağlık açısından tavsiye edilmiyor. Uzmanlar, kurban etinin ilk aşamada en az 5-6 saat boyunca serin, havadar ve güneş ışığı almayan bir yerde dinlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. İdeal dinlendirme süresi ise 24 saat olarak ifade ediliyor.