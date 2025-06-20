Türkiye'nin Ölüm Haritası Açıklandı: En Çok ve En Az Ölümün Yaşandığı İller Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait ölüm istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Raporda, ülke genelinde ölüm sayıları, cinsiyet dağılımları ve en yüksek ile en düşük ölüm oranına sahip iller dikkat çekti.

KABA ÖLÜM HIZINDA DÜŞÜŞ

2024 yılında Türkiye genelinde toplam 489 bin 361 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, bir önceki yıl olan 2023’te 526 bin 416 olarak kaydedilmişti. Kaba ölüm hızı ise binde 6,2’den binde 5,7’ye geriledi. Ölümlerin yüzde 54,8’ini erkekler, yüzde 45,2’sini kadınlar oluşturdu.