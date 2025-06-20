Türkiye'nin Ölüm Haritası Açıklandı: En Çok ve En Az Ölümün Yaşandığı İller Belli Oldu
TÜİK, Türkiye'nin yeni ölüm haritasını paylaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda ölüm oranı en çok ve en az olan iller belli oldu. Listenin zirvesindeki şehirler şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait ölüm istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Raporda, ülke genelinde ölüm sayıları, cinsiyet dağılımları ve en yüksek ile en düşük ölüm oranına sahip iller dikkat çekti.
KABA ÖLÜM HIZINDA DÜŞÜŞ
2024 yılında Türkiye genelinde toplam 489 bin 361 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, bir önceki yıl olan 2023’te 526 bin 416 olarak kaydedilmişti. Kaba ölüm hızı ise binde 6,2’den binde 5,7’ye geriledi. Ölümlerin yüzde 54,8’ini erkekler, yüzde 45,2’sini kadınlar oluşturdu.
EN AZ ÖLÜM GÖRÜLEN İLLER
Hakkari – Binde 2,2
Şırnak – Binde 2,4
Van – Binde 2,9
Batman – Binde 3,0
Siirt – Binde 3,2
Şanlıurfa – Binde 3,3
Mardin – Binde 3,3
Ağrı – Binde 3,4
Diyarbakır – Binde 3,5
Bitlis – Binde 3,6
ÖLÜM ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
Kastamonu – Binde 10,4
Sinop – Binde 10,0
Edirne – Binde 9,7
Balıkesir – Binde 9,7
Artvin – Binde 9,6
Giresun – Binde 9,4
Çanakkale – Binde 9,4
Kırklareli – Binde 9,3
Çankırı – Binde 8,7
Kütahya – Binde 8,6