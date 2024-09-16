Tüm Akıllı Telefonlarda İşe Yarıyor: Bu Tuşa Basın ve Farkı Görün

Modern dünyada insanların vazgeçilmez bir parçası haline dönüşen akıllı telefonlar, uygun kullanılmamaları halinde büyük sorunlara neden olabiliyor.



Firmalar, her yıl çıkardıkları yeni modellere daha etkin bir satış politikası sunabilmek adına eski cihazlarının ömürlerini birkaç yıl ile sınırlı tutarken, uzun süreli kullanımlarda telefonlarda görülen ilk sorun şarj süresiyle ilgili olmakta. Pil ömrünün erken bitmesi nedeniyle telefon şarjları çok yavaş dolup, hızlıca biterken, bu durum gün içerisinde sıklıkla şarj sorunu yaşanmasına ve nihayetinde telefonun değiştirilmesine sebep olmakta.



TELEFONU ŞARJ ETMEDEN ÖNCE BU BUTONA BASIN



Akıllı telefonlara farklı bir amaçla eklenmesine karşın, bataryanın ömrünü koruyan ve uzatan bir mod olduğunu biliyor musunuz? Akıllı telefonunuzu şarja takmadan önce bu butona basmak, hem şarj dolum süresini yarı yarıya kısaltırken, hem de pil ömrünün daha uzun yıllar etkin kalmasına imkan tanıyor.