Yapay Zeka Her Ülkenin 'İdeal Erkek' Tipini Çizdi: İşte Türkiye'nin Tipi
Yapay zeka, 16 ülkenin 'ideal erkek' tipini çizdi ve ortaya çıkan görseller sosyal medyada büyük ses getirdi. Türkiye’nin 'ideal erkek' tipi merakla incelenirken, bazı ülkeler beğeni rekoru kırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada “Germany Time” isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan ve yapay zeka yardımıyla hazırlanan bir video, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Videoda, farklı ülkeleri temsilen oluşturulan ideal erkek portreleri yer aldı.
Yapay zekanın sınır tanımayan görsel üretim gücüyle hazırlanan bu çalışma Türkiye’den Fransa’ya, Küba’dan Kazakistan’a kadar 16 ülkeyi kapsıyor. Her ülkenin kültürel imajını ve fiziksel beklentilerini yansıttığı düşünülen bu dijital karakterler, takipçiler arasında büyük tartışma yarattı.
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülkenin yer aldığı videoda, İskoçya, İzlanda ve Arjantin gibi ülkelerin yapay zeka tarafından oluşturulan 'ideal erkek' tipleri öne çıktı ve izleyicilerin en fazla beğenisini toplayanlar arasında yer aldı.
Uzmanlara göre, bu tarz yapay zeka projeleri yalnızca eğlence odaklı değil aynı zamanda toplumların estetik algıları, kültürel kodları ve 'ideal' kavramlarına yaklaşımını da gözler önüne serdi.
İşte Türkiye'nin 'İdeal erkek' tipi bu!