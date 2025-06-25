Yapay Zeka Her Ülkenin 'İdeal Erkek' Tipini Çizdi: İşte Türkiye'nin Tipi

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülkenin yer aldığı videoda, İskoçya, İzlanda ve Arjantin gibi ülkelerin yapay zeka tarafından oluşturulan 'ideal erkek' tipleri öne çıktı ve izleyicilerin en fazla beğenisini toplayanlar arasında yer aldı.