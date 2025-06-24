Türkiye'nin En Fazla İlçeye Sahip Şehri Belli Oldu: O İl 80 Şehri Birden Solladı

Türkiye’nin idari yapısı, 2025 verileriyle yeniden gündemde. 81 ilde toplam 973 ilçe bulunurken, bazı şehirlerin sahip olduğu ilçe sayısı adeta küçük bir ülkeyi andırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı güncel verilere göre, en fazla ilçeye sahip iller listesi belli oldu. Listenin zirvesindeki şehir ise şaşırtmadı.