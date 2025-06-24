Türkiye'nin En Fazla İlçeye Sahip Şehri Belli Oldu: O İl 80 Şehri Birden Solladı

Türkiye genelinde 81 ilde toplam 973 ilçe bulunurken, bazı şehirler sahip oldukları ilçe sayısıyla adeta bir ülkeyi andırıyor. TÜİK'in 2025 verilerine göre en çok ilçeye sahip il belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye'nin En Fazla İlçeye Sahip Şehri Belli Oldu: O İl 80 Şehri Birden Solladı - Resim: 1

Türkiye’nin idari yapısı, 2025 verileriyle yeniden gündemde. 81 ilde toplam 973 ilçe bulunurken, bazı şehirlerin sahip olduğu ilçe sayısı adeta küçük bir ülkeyi andırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı güncel verilere göre, en fazla ilçeye sahip iller listesi belli oldu. Listenin zirvesindeki şehir ise şaşırtmadı.

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Türkiye'nin En Fazla İlçeye Sahip Şehri Belli Oldu: O İl 80 Şehri Birden Solladı - Resim: 2

EN FAZLA İLÇEYE SAHİP İLLER

İstanbul- 39 ilçe

Konya-31 ilçe

Ankara-30 ilçe

İzmir- 30 ilçe

Erzurum-20 ilçe

Antalya-19 ilçe

Bursa – 17 ilçe

Sivas-17 ilçe

Samsun-17 ilçe

Şanlıurfa- 13 ilçe

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Türkiye'nin En Fazla İlçeye Sahip Şehri Belli Oldu: O İl 80 Şehri Birden Solladı - Resim: 3

Türkiye’nin coğrafi ve demografik yapısı dikkate alındığında, bu şehirlerin ilçe sayılarındaki yüksekliği hem nüfus yoğunluğu hem de bölgesel genişliğe bağlı olarak dikkat çekiyor. Özellikle büyükşehir statüsüne sahip olan iller, bu anlamda listenin üst sıralarında yer alıyor.

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