Türkiye'nin En Fazla İlçeye Sahip Şehri Belli Oldu: O İl 80 Şehri Birden Solladı
Türkiye genelinde 81 ilde toplam 973 ilçe bulunurken, bazı şehirler sahip oldukları ilçe sayısıyla adeta bir ülkeyi andırıyor. TÜİK'in 2025 verilerine göre en çok ilçeye sahip il belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin idari yapısı, 2025 verileriyle yeniden gündemde. 81 ilde toplam 973 ilçe bulunurken, bazı şehirlerin sahip olduğu ilçe sayısı adeta küçük bir ülkeyi andırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı güncel verilere göre, en fazla ilçeye sahip iller listesi belli oldu. Listenin zirvesindeki şehir ise şaşırtmadı.
EN FAZLA İLÇEYE SAHİP İLLER
İstanbul- 39 ilçe
Konya-31 ilçe
Ankara-30 ilçe
İzmir- 30 ilçe
Erzurum-20 ilçe
Antalya-19 ilçe
Bursa – 17 ilçe
Sivas-17 ilçe
Samsun-17 ilçe
Şanlıurfa- 13 ilçe
Türkiye’nin coğrafi ve demografik yapısı dikkate alındığında, bu şehirlerin ilçe sayılarındaki yüksekliği hem nüfus yoğunluğu hem de bölgesel genişliğe bağlı olarak dikkat çekiyor. Özellikle büyükşehir statüsüne sahip olan iller, bu anlamda listenin üst sıralarında yer alıyor.