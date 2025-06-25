Bağırsak Kanseri Riskini Azaltan Basit Yiyecekler Açıklandı

3 BESİN, 15 GRAM LİF: EVDEKİ MALZEMELERLE SAĞLIKLI ÖĞÜNLER

Dr. Rajan’ın önerisine göre; fıstık, mercimek, bezelye, ahududu ve bitter çikolata gibi her evde kolayca bulunabilecek gıdalarla hazırlanacak bir öğün, yaklaşık 15 gram lif sağlıyor. Önerilen malzemeler şöyle:

50 gram fıstık veya badem

80 gram ahududu

100 gram dondurulmuş bezelye

100 gram humus

50 gram bitter çikolata

75 gram mercimek

Ayrıca her gün bir adet elma, avokado ya da armut tüketilmesi de tavsiye ediliyor.

GENÇLERDE VAKALAR ARTIYOR, RİSKLER YOK SAYILMAMALI

Bağırsak kanseri, son yıllarda genç yetişkinler arasında da alarm verici şekilde yaygınlaşıyor. Araştırmalar, 1990 doğumluların bu kansere yakalanma riskinin, 1950’lerde doğanlara göre 3 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. İngiltere’de hastalık her yıl ortalama 17.000 can kaybına yol açarken, vakaların %5’i artık 25–49 yaş grubunda görülüyor.