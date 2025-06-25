Bağırsak Kanseri Riskini Azaltan Basit Yiyecekler Açıklandı
İngiltere’de görev yapan cerrah Dr. Karan Rajan, bağırsak kanserine karşı koruyucu etkisi bulunan yüksek lifli beslenmeye dikkat çekti. Dr. Rajan, evdeki basit gıdalarla hazırlanabilecek öğünlerle günlük lif ihtiyacının büyük bölümünün karşılanabileceğini belirtti. Açıklamaları sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bowel Cancer UK verilerine göre, İngiltere’de görülen bağırsak kanserlerinin %28’i düşük lif tüketimiyle bağlantılı. Uzmanlara göre, yetişkinlerin yalnızca %9’u önerilen günlük 30 gram lif miktarına ulaşabiliyor. Bu durum, özellikle genç yetişkinlerde bağırsak kanseri vakalarının artmasına yol açıyor.
3 BESİN, 15 GRAM LİF: EVDEKİ MALZEMELERLE SAĞLIKLI ÖĞÜNLER
Dr. Rajan’ın önerisine göre; fıstık, mercimek, bezelye, ahududu ve bitter çikolata gibi her evde kolayca bulunabilecek gıdalarla hazırlanacak bir öğün, yaklaşık 15 gram lif sağlıyor. Önerilen malzemeler şöyle:
50 gram fıstık veya badem
80 gram ahududu
100 gram dondurulmuş bezelye
100 gram humus
50 gram bitter çikolata
75 gram mercimek
Ayrıca her gün bir adet elma, avokado ya da armut tüketilmesi de tavsiye ediliyor.
GENÇLERDE VAKALAR ARTIYOR, RİSKLER YOK SAYILMAMALI
Bağırsak kanseri, son yıllarda genç yetişkinler arasında da alarm verici şekilde yaygınlaşıyor. Araştırmalar, 1990 doğumluların bu kansere yakalanma riskinin, 1950’lerde doğanlara göre 3 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. İngiltere’de hastalık her yıl ortalama 17.000 can kaybına yol açarken, vakaların %5’i artık 25–49 yaş grubunda görülüyor.
BELİRTİLERE DİKKAT: ERKEN TANI HAYAT KURTARABİLİR
Uzmanlar, tuvalet alışkanlıklarında değişiklik, dışkıda kan, kabızlık veya ishal gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Erken tanı ile hastalığın tedavi şansı önemli oranda artabiliyor.
OBEZİTE VE İŞLENMİŞ ET TÜKETİMİ DE RİSKİ ARTIRIYOR
İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu’na göre, bağırsak kanseri vakalarının %54’ü önlenebilir. Düşük lifli beslenmenin yanı sıra, aşırı kırmızı ya da işlenmiş et tüketimi ve obezite de başlıca risk faktörleri arasında gösteriliyor.