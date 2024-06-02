Ter kokusunu tümden bitiren formül bulundu: Koltuk altına bir miktar sürmeniz yeterli. Ter kokusunu yok eden formül nedir?

Sıcak yaz günlerinin gelişiyle birlikte ter kokusu problemi hemen herkesin dört bir yanını saran problemlerden bir tanesi olurken, ter kokusu problemini kısa sürede yok edecek etkili formül bulundu.

Bu yöntem sayesinde ter kokusu probleminden kısa sürede kurtulabilecek aynı zamanda koltuk altınızın pürüzsüz bir görünüm içerisinde olmasını sağlayabileceksiniz.

İşte ter kokusu problemini yok etmenin etkili ve pratik formülü...