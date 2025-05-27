Bebek İsimleri İle İlgili Yeni Yasa Yürürlüğe Girdi: Artık Bu İsimler Tamamen Yasaklandı
Japonya, çocuklara verilen sıra dışı ve tartışmalı isimlere yasal sınırlama getirdi. Yeni düzenlemeyle yalnızca resmi olarak tanınan okunuşlara izin verilecek, aykırı isimler artık tamamen yasaklanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Japonya’da bebek isimlerine yönelik yeni bir yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Hükümet, son yıllarda giderek artan sıra dışı ve karmaşık isim tercihlerini sınırlamak amacıyla, artık yalnızca belirli kanji (Çince kökenli Japon harfleri) karakterlerinin resmi okunuşlarına izin verileceğini açıkladı. Yeni uygulama, kamu hizmetlerinde yaşanan karışıklıkları önlemeyi hedefliyor.
BU İSİMLER TAMAMEN YASAKLANDI
Özellikle 1990’lardan itibaren dikkat çeken ve tartışma konusu olan bebek isimleri artık Japon yetkililerin merceği altında. Ünlü çizgi film karakterlerinden esinlenerek konulan “Pikaçu” veya “Hello Kitty”den gelen “Kitty” gibi isimler, daha tartışmalı örneklerle birlikte yasak kapsamına alındı. “Akuma” (Şeytan) ya da “Ojisama” (Prens) gibi isimler, toplumda rahatsızlık yaratabileceği gerekçesiyle sınırlandırılıyor.
YENİ KURALLA RESMİ OKUNUŞ ŞARTI GETİRİLDİ
Artık aileler çocuklarına verdikleri isimleri yalnızca resmi olarak tanınan okunuşlarla kaydettirebilecek. Yerel yönetime sunulan isimlerin, tanımlanabilir ve kabul edilebilir bir okunuşunun olması zorunlu hale geldi. Uygunsuz bulunan isimlerse kayıt altına alınmadan önce değiştirilmek zorunda kalacak.
AMAÇ KARMAŞAYI VE AYRIMCILIĞI ÖNLEMEK
Japon yetkililer, bu yeni adımın idari kolaylık sağlamanın yanı sıra, toplumsal karmaşa ve potansiyel ayrımcılığın da önüne geçmek için atıldığını belirtiyor. Kanji karakterlerinin çok anlamlı yapısı nedeniyle bazı isimlerin hem telaffuzu zorlaşıyor hem de istenmeyen anlamlar taşıyabiliyor.
YASAL DÜZENLEMEYLE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Bu kararla birlikte Japonya’da bebek isimleri konusunda yeni ve daha kontrollü bir dönem başlamış oldu. Geleneksel değerlere saygı ve sosyal uyum adına yapılan bu yasal düzenlemenin, ülkedeki ailelerin isim tercihlerini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.