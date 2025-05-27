Bebek İsimleri İle İlgili Yeni Yasa Yürürlüğe Girdi: Artık Bu İsimler Tamamen Yasaklandı

YENİ KURALLA RESMİ OKUNUŞ ŞARTI GETİRİLDİ

Artık aileler çocuklarına verdikleri isimleri yalnızca resmi olarak tanınan okunuşlarla kaydettirebilecek. Yerel yönetime sunulan isimlerin, tanımlanabilir ve kabul edilebilir bir okunuşunun olması zorunlu hale geldi. Uygunsuz bulunan isimlerse kayıt altına alınmadan önce değiştirilmek zorunda kalacak.

AMAÇ KARMAŞAYI VE AYRIMCILIĞI ÖNLEMEK

Japon yetkililer, bu yeni adımın idari kolaylık sağlamanın yanı sıra, toplumsal karmaşa ve potansiyel ayrımcılığın da önüne geçmek için atıldığını belirtiyor. Kanji karakterlerinin çok anlamlı yapısı nedeniyle bazı isimlerin hem telaffuzu zorlaşıyor hem de istenmeyen anlamlar taşıyabiliyor.