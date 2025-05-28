İstanbul Haritası Sil Baştan Değişiyor! 40. İlçe İçin Düğmeye Basıldı, İsmi ve Bölgesi Belli Oldu

Gazeteci Özlem Gürses’in YouTube üzerinden paylaştığı bilgilere göre, söz konusu yeni ilçe çalışmaları sessiz sedasız ilerliyor ve henüz resmi bir yalanlama yapılmış değil.

YENİŞEHİR İLÇESİ KANAL İSTANBUL BÖLGESİNDE KURULACAK

Özlem Gürses’in iddiasına göre, Yenişehir adıyla kurulması planlanan yeni ilçe, Kanal İstanbul projesi ve çevresindeki rezerv alanları kapsayacak. Bu bölge, hali hazırda Arnavutköy, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinin sınırları içinde yer alıyor. Yenişehir’in sınırları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından netleştirildi.