İstanbul Haritası Sil Baştan Değişiyor! 40. İlçe İçin Düğmeye Basıldı, İsmi ve Bölgesi Belli Oldu
İstanbul’un idari yapısında dikkat çeken bir gelişme gündemde. Kanal İstanbul projesi etrafında şekillenecek yeni bir ilçenin kurulması planlanıyor. İddialara göre ilçenin adı "Yenişehir" olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Özlem Gürses’in YouTube üzerinden paylaştığı bilgilere göre, söz konusu yeni ilçe çalışmaları sessiz sedasız ilerliyor ve henüz resmi bir yalanlama yapılmış değil.
YENİŞEHİR İLÇESİ KANAL İSTANBUL BÖLGESİNDE KURULACAK
Özlem Gürses’in iddiasına göre, Yenişehir adıyla kurulması planlanan yeni ilçe, Kanal İstanbul projesi ve çevresindeki rezerv alanları kapsayacak. Bu bölge, hali hazırda Arnavutköy, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinin sınırları içinde yer alıyor. Yenişehir’in sınırları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından netleştirildi.
Yenişehir ilçesi, kuzeyde İstanbul Havalimanı, ortada Kanal İstanbul hattı, doğuda Halkalı-Arnavutköy metrosu, batıda Nakkaş-Başakşehir Otoyolu ve güneyde Halkalı-Edirne hızlı tren hattı ile çevrelenecek. Güneydoğuda ise Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin bulunduğu bölgeler yer alacak. Bölge, üçüncü derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılıyor.
KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yasa teklifi kapsamında, yeni iskan bölgelerinde nüfusu 5 binin üzerinde olan yerleşim alanlarında belediye kurulabilmesine olanak sağlanacak. Bu çerçevede, yeni ilçe oluşturulması süreci valilik görüşü ile başlatılacak ve bakanlığa iletilen dosya doğrultusunda resmiyet kazanacak.
AKILLI ŞEHİR KONSEPTİYLE PLANLANDI
Yenişehir ilçesinin, “akıllı şehir” konseptiyle planlandığı ifade ediliyor. Yüzde 54’ü yeşil alan olarak ayrılan bölgede, 55 metre genişliğinde ana caddeler, modern bulvarlar ve büyük ölçekli parklar yer alacak. Bu yeni ilçe, İstanbul’un 40. ilçesi olarak kente entegre edilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın veritabanında yer alan kayıtlarda da, Kanal İstanbul ve çevresindeki projelerin "Yenişehir" başlığı altında tanımlandığı dikkat çekiyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, Yenişehir ilçesinin kurulması yönündeki hazırlıkların ileri bir aşamaya ulaştığı görülüyor.