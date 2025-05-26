Türkiye’de Bir Tek Orada Yapılıyor! Yılda Sadece 3 Kere Çıkıyor: Gören Şaşırıyor, Tadan Mest Oluyor

Gaziantep mutfağı, zengin yemek kültürüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Baharın gelmesiyle birlikte mutfaklara konuk olan mevsimlik tariflerden biri de yenidünya kebabı. Yılda sadece 3 ila 4 hafta arasında hazırlanabilen bu özel yemek, "meyveden kebap mı olur?" dedirten görüntüsüyle hem yerli hem yabancıların ilgisini çekiyor. Meyveyle yapılan bu sıra dışı kebap görenleri şaşırtıyor, tadanları ise kendine hayran bırakıyor.