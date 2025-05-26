Türkiye’de Bir Tek Orada Yapılıyor! Yılda Sadece 3 Kere Çıkıyor: Gören Şaşırıyor, Tadan Mest Oluyor
Gaziantep’e özgü mevsimlik bir lezzet olan yenidünya kebabı, yalnızca ilkbaharda ve yılda sadece 3 ila 4 hafta arasında yapılıyor. Meyveyle yapılan bu sıra dışı kebap görenleri şaşırtıyor, tadanları ise kendine hayran bırakıyor.
Kaynak: İHA
Gaziantep mutfağı, zengin yemek kültürüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Baharın gelmesiyle birlikte mutfaklara konuk olan mevsimlik tariflerden biri de yenidünya kebabı. Yılda sadece 3 ila 4 hafta arasında hazırlanabilen bu özel yemek, "meyveden kebap mı olur?" dedirten görüntüsüyle hem yerli hem yabancıların ilgisini çekiyor. Meyveyle yapılan bu sıra dışı kebap görenleri şaşırtıyor, tadanları ise kendine hayran bırakıyor.
MALTA ERİĞİYLE KEBAP YAPILIYOR
Yenidünya kebabının başrolünde, birçok bölgede "Malta eriği" olarak bilinen yenidünya meyvesi yer alıyor. Kıyma ile birlikte şişe dizilen meyveler, közde pişirilerek sofralara eşsiz bir tat olarak geliyor. Ekşi ile etin birleştiği bu farklı lezzet, Gaziantep dışındaki ziyaretçiler tarafından ilk kez tadıldığında şaşkınlıkla karşılanıyor.
"'MEYVEDEN KEBAP MI OLUR?' DİYE SORUYORLAR"
Yenidünya kebabının Gaziantep mutfağındaki özel yerini anlatan Kebap ustası Ahmet Çadır, "Gaziantep’te bu meyveye ‘yenidünya’ denir, diğer şehirlerde ise Malta eriği olarak bilinir. Kebap yaptığımızı gören birçok kişi şaşkınlıkla ‘Meyveden kebap mı olur?’ diye soruyor. Ancak bir kez tadanlar bu lezzetin müdavimi oluyor." açıklamasında bulundu.
TADINA BAKAN MEST OLUYOR
Yenidünya kebabının ilkbaharın kısa dönemine özgü olduğunu belirten Çadır, "Yenidünya çıktığında mayhoş bir tadı olur. Bu tat kıymayla birleşince ortaya gerçekten benzersiz bir lezzet çıkıyor. Gaziantepliler zaten bilir ve talep eder ama bilmeden gelen, menüde görüp sipariş veren müşteriler de hayran kalıyor." dedi.
SADECE GAZİANTEP'TE YAPILIYOR
Yalnızca Gaziantep’e özgü olarak yapılan bu kebap, bölgenin yerel mutfağını keşfetmek isteyenler için adeta gastronomik bir sürpriz niteliğinde. Turistlerin yoğun ilgisini çeken yenidünya kebabı, kısa ömrü nedeniyle yılın sadece belli bir döneminde tadılabiliyor.