Yapay Zeka Dünyanın En Lezzetli 10 Yemeğini Seçti! Türkiye'den Sadece 2 Yemek Listeye Girdi
Yapay zeka, dünya mutfağının en lezzetli 10 yemeğini sıraladı. İtalya’dan Japonya’ya uzanan listede Türkiye’den sadece 2 yemek listeye girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yemek tercihleri kişisel olsa da bazı tatlar kültürel değerleri, hikayeleri ve eşsiz malzemeleriyle evrensel bir beğeni kazanıyor. Son dönemde yapay zeka algoritmaları kullanılarak hazırlanan bir çalışmada, dünyanın dört bir yanından en lezzetli ve en güzel 10 yemek belli oldu. İtalya’dan Japonya’ya, Meksika’dan Türkiye’ye kadar uzanan bu lezzet yolculuğu, farklı kültürleri keşfetmek isteyenler için adeta bir gastronomi turu sundu. Listeye Türkiye'den sadece 2 yemek girdi.
İŞTE DÜNYANIN EN LEZZETLİ YEMEKLERİ
1. Pizza Napoletana-İtalya
Napoli mutfağının gururu olan bu ince hamurlu pizza, domates, mozzarella, fesleğen ve zeytinyağı ile hazırlanıyor. UNESCO tarafından kültürel miras olarak kabul edilen Pizza Napoletana, sadeliğiyle damaklarda iz bırakıyor.
2. Sushi-Japonya
Japon mutfağının dünyaya armağanı olan sushi, sirke ile tatlandırılmış pirinç, çiğ balık ve deniz yosunu gibi malzemelerle hazırlanıyor. Nigiri, maki ve sashimi gibi çeşitleriyle sunulan sushi, zarif sunumu kadar sağlıklı yapısıyla da dikkat çekiyor.
3. Adana Kebap-Türkiye
Türkiye’den listeye giren lezzet Adana kebap oldu. Acı biber, kuzu kıyması ve özel baharatlarla hazırlanan bu mangal lezzeti, lavaş ve yoğurt eşliğinde sunuluyor. Yoğun aroması ve baharat dengesiyle dünya mutfakları arasında kendine yer buldu.
4. Kruvasan-Fransa
Fransız kahvaltılarının vazgeçilmezi olan kruvasan, kat kat açılmış hamurun tereyağı ile yoğrulmasıyla hazırlanıyor. Reçel, çikolata ya da sade olarak sunulan bu çıtır hamur işi, sade ama etkileyici bir tat arayanların tercihi.
5. Mantı-Türkiye
Kökeni Orta Asya’ya dayanan ancak Türk mutfağında bambaşka bir kimliğe bürünen mantı, yoğurt ve sarımsakla birleştiğinde ortaya eşsiz bir tat çıkıyor. Küçük ama güçlü bu lezzet, hem nostaljik hem de doyurucu.
6. Paella-İspanya
Safranlı pirinç, deniz ürünleri, tavuk ve sebzelerin birleşimiyle hazırlanan paella, İspanyol mutfağının en renkli ve zengin yemeklerinden biri. Özellikle Valencia bölgesinde geleneksel olarak pişirilen paella, paylaşım kültürünü de simgeliyor.
7. Tacos al Pastor-Meksika
Meksika'nın popüler sokak lezzeti olan bu taco türü, ananas ve baharatlarla marine edilmiş döner tarzı etle hazırlanıyor. Mısır tortillası üzerine yerleştirilen et; soğan, kişniş ve acı sosla tamamlanıyor.
8. Cheeseburger-ABD
Klasik bir Amerikan fast food efsanesi olan cheeseburger, ızgara köfte, erimiş peynir ve yumuşacık ekmekle birleşerek her yaştan insanın favorisi haline geliyor. Pratik, doyurucu ve evrensel.
9. Massaman Curry-Tayland
Tayland mutfağının zengin ve baharatlı yemeklerinden biri olan Massaman köri, hindistancevizi sütü, et ve yer fıstığıyla hazırlanıyor. Tatlı ve acı lezzetlerin dengeli buluştuğu bu yemek, egzotik tatlar arayanlara hitap ediyor.
10. Pho-Vietnam
Vietnam mutfağının geleneksel çorbası Pho, dana eti, pirinç eriştesi ve aromatik otlarla hazırlanıyor. Genellikle kahvaltıda tüketilen bu besleyici çorba, Asya'nın en sevilen sokak lezzetlerinden biri.