Yapay Zeka Dünyanın En Lezzetli 10 Yemeğini Seçti! Türkiye'den Sadece 2 Yemek Listeye Girdi

İŞTE DÜNYANIN EN LEZZETLİ YEMEKLERİ

1. Pizza Napoletana-İtalya

Napoli mutfağının gururu olan bu ince hamurlu pizza, domates, mozzarella, fesleğen ve zeytinyağı ile hazırlanıyor. UNESCO tarafından kültürel miras olarak kabul edilen Pizza Napoletana, sadeliğiyle damaklarda iz bırakıyor.

2. Sushi-Japonya

Japon mutfağının dünyaya armağanı olan sushi, sirke ile tatlandırılmış pirinç, çiğ balık ve deniz yosunu gibi malzemelerle hazırlanıyor. Nigiri, maki ve sashimi gibi çeşitleriyle sunulan sushi, zarif sunumu kadar sağlıklı yapısıyla da dikkat çekiyor.