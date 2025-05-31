Dünyanın En Güzel Sokakları Belli Oldu! Türkiye Detayı Şaşırttı! Her Sokak Fotoğraf Karesi Gibi

Dünyanın dört bir yanından onlarca sokağın değerlendirildiği ve estetikten kültürel dokusuna kadar birçok kriterin göz önünde bulundurulduğu "en güzel sokaklar" listesi yayımlandı. Sosyal medya platformu X’te paylaşılan sıralama büyük ilgi görürken, Türkiye’den hiçbir sokağın yer almaması dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN YOKLUĞU TEPKİ TOPLADI

81 ilde birbirinden güzel, tarih kokan sokaklar bulunmasına rağmen, listeye Türkiye'den hiçbir temsilcinin girmemesi kullanıcıların tepkisini çekti. Özellikle Kapadokya'nın taş sokakları, İstanbul’un tarihi semtleri, Alaçatı’nın Arnavut kaldırımları gibi dikkat çekici alanların yok sayılması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.