Dünyanın En Güzel Sokakları Belli Oldu! Türkiye Detayı Şaşırttı! Her Sokak Fotoğraf Karesi Gibi
Japonya’dan İspanya’ya, İtalya’dan Güney Afrika’ya kadar uzanan 'Dünyanın en güzel sokakları' listesi açıklandı. Ancak Türkiye'den hiçbir sokağın yer almaması sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın dört bir yanından onlarca sokağın değerlendirildiği ve estetikten kültürel dokusuna kadar birçok kriterin göz önünde bulundurulduğu "en güzel sokaklar" listesi yayımlandı. Sosyal medya platformu X’te paylaşılan sıralama büyük ilgi görürken, Türkiye’den hiçbir sokağın yer almaması dikkat çekti.
TÜRKİYE'NİN YOKLUĞU TEPKİ TOPLADI
81 ilde birbirinden güzel, tarih kokan sokaklar bulunmasına rağmen, listeye Türkiye'den hiçbir temsilcinin girmemesi kullanıcıların tepkisini çekti. Özellikle Kapadokya'nın taş sokakları, İstanbul’un tarihi semtleri, Alaçatı’nın Arnavut kaldırımları gibi dikkat çekici alanların yok sayılması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜZEL SOKAKLARI
Kyoto, Japonya: Zarif atmosferiyle Japon kültürünün kalbinde yer alıyor.
Setenil de las Bodegas, İspanya: Kaya kütlesinin altından geçen sokaklarıyla büyüleyici bir görünüm sunuyor.
Agueda, Portekiz: Rengarenk şemsiyelerle kaplı caddesiyle tanınıyor.
The Shambles, York, İngiltere: Ortaçağ atmosferini koruyan ahşap yapılarla bezeli dar sokaklar.
La Rambla, Barselona: Federico García Lorca'nın "Dünyada bitmesini istemediğim tek sokak" olarak tanımladığı ünlü cadde.
Molivos, Midilli (Yunanistan): Taş sokakları ve tarihi dokusuyla listede yer buldu.
Burano, İtalya: Renkli evleriyle tam bir kartpostal güzelliğinde.
Alberobello, İtalya: Masalsı mimarisiyle dikkat çekiyor.
Oxford Street, Sidney ve Herbert Baker Caddesi, Güney Afrika da listeye giren diğer dikkat çekici noktalar arasında.