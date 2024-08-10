Sağlığa Faydalı Diye Satılıyordu: Doktorlara Göre Airfryer Kullanmak Neden Çok Tehlikeli?

Son yıllarda özellikle anneler ve sevgililer gününde en çok satın alınan hediyelerden biri olan airfryerlar, yemek hazırlama sürecini tepeden tırnağa değiştirdi.



ÇOK SEVEREK KULLANIYORSUNUZ AMA...



Patates kızartması, patlıcan, et ve tavuk yemekleri başta olmak üzere, birçok yiyeceği tüketmeye hazır hale getiren ve bunu geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha düşük yağ oranları ile gerçekleştiren airfryerlar, yiyecekleri kısa sürede hazırlayarak sağlığın yanı sıra zamandan da tasarruf yapmamıza olanak tanıyor.



Bu kadar olumlu özelliklerinin ardından dünyada talep patlaması yaşayan teknolojik cihazlar hakkında doktorlar, önemli uyarılarda bulundu.