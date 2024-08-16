Psikolojiye Göre Çocuğunuzun Çok Zeki Olduğunun 5 İşareti

yaşına göre ortalamanın üzerinde bir zeka seviyesine sahip olduğundan mı şüpheleniyorsunuz?

İşte çocuğunuzun psikolojik açıdan son derece zeki olduğunun beş işareti.

1. ÇOCUĞUNUZUN MERAK SEVİYESİ AŞIRIYA KAÇIYOR MU?



Tüm çocukların doğuştan meraklı olduğunu biliyoruz, ancak çocuğunuzun merakı sürekli aşırıya kaçıyor ve sizi biraz delirtiyor mu?

Ünlü çocuk terapisti Dr. Shefali Tsabary, psikolojik çevrelerde "hiperaktif kaşif" olarak adlandırılan birine sahip olabileceğinizi söylüyor. Tsabary, "Hiperaktif kaşifler hareketsiz oturamazlar ve hiçbir zaman onları en son bıraktığınız yerde olamazlar" diyor. “Bu çocuklar ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından sıklıkla 'sorunlu' olarak etiketleniyor çünkü zihinleri ve bedenleri son derece aktif olabiliyor. Ama onların süper gücü inanılmaz derecede meraklı ve ilgili olmalarıdır.”





Dr. Tsabary, hiperaktif bir araştırmacıya ebeveynlik yapmanın çileden çıkarıcı olabileceğini, ancak bu çocukların tutkulu ruhlarından dolayı utandırılmaması ve onurlandırılması gerektiğini söylüyor.

"Onlara koşulsuz kabulü gösterin ki, kendilerini defalarca dışlayan bir dünyada kendilerini kabul edebilsinler" diyor.

Şöyle bir şey söyleyin: “Yaratıcılığınıza ve hayal gücünüze hayranım. Farklı düşünme biçiminiz harika şeyler yapmanıza yardımcı olabilir.”

2. BEYİNLERİ BİR SÜNGERE BENZİYOR



Çocukların çoğu etraflarındaki her şeyi özümseyen bir zihne sahipken, yüksek düzeyde zeki çocuklar genellikle yaşlarına göre fazla karmaşık olan karmaşık bilgileri akılda tutabilirler.

TestingMom'daki ekip, aynı zamanda genellikle olağanüstü bir hafızaya sahip olduklarını söylüyor .

“Ayrıntıları, sıraları ve olayları kolaylıkla hatırlıyorlar ve çoğunlukla hatırlama becerileriyle yetişkinleri şaşırtıyorlar. Bu yetenek, öğrenme süreçlerine yardımcı olarak daha etkili bağlantılar ve ilişkiler kurmalarına olanak tanıyor."

Bu çocuklar yalnızca olağanüstü bilişsel yeteneklere sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda sıklıkla yüksek düzeyde yaratıcılık sergiliyorlar.

“Problem çözmekten hoşlanıyorlar ve kalıpların dışında düşünme konusunda ustalar.”

Şaşırtıcı bir şekilde, bu çocuklar kendi yaşlarındaki çoğu çocuğun yapamadığı kalıpları görebilir, bağlantılar kurabilir ve soyut kavramları ayırt edebilir.