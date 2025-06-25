En Fazla Trafik Kazasının Olduğu Yollar Açıklandı: İşte İl İl Ölüm Güzergahları

Trafik kazaları dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ciddi can ve mal kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Sürücülerin dikkatle takip etmesi gereken yollarla ilgili yapılan son çalışma, ülke genelinde en çok trafik kazasının yaşandığı güzergahları ortaya koydu.