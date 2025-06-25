En Fazla Trafik Kazasının Olduğu Yollar Açıklandı: İşte İl İl Ölüm Güzergahları

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde en çok trafik kazasının yaşandığı yollar belli oldu. İşte sürücülerin can güvenliği için özellikle dikkat etmesi gereken o kritik güzergahlar...

Kaynak: Haber Merkezi

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En Fazla Trafik Kazasının Olduğu Yollar Açıklandı: İşte İl İl Ölüm Güzergahları - Resim: 1

Trafik kazaları dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ciddi can ve mal kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Sürücülerin dikkatle takip etmesi gereken yollarla ilgili yapılan son çalışma, ülke genelinde en çok trafik kazasının yaşandığı güzergahları ortaya koydu.

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En Fazla Trafik Kazasının Olduğu Yollar Açıklandı: İşte İl İl Ölüm Güzergahları - Resim: 2

1 MİLYONDAN FAZLA KAZA, KRİTİK NOKTALAR AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl içinde 1 milyondan fazla trafik kazası meydana geldi. Yapılan analizler, bu kazaların önemli bir kısmının şehirlerarası yollar, büyükşehir giriş ve çıkışları ile dar ve virajlı güzergahlarda yoğunlaştığını gösterdi.

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En Fazla Trafik Kazasının Olduğu Yollar Açıklandı: İşte İl İl Ölüm Güzergahları - Resim: 3

Özellikle yeterince aydınlatılmayan bölgeler, aşırı hız yapılan noktalar ve yoğun trafik akışının olduğu yollar, kazaların en fazla görüldüğü yerler arasında yer aldı. Kazalara neden olan başlıca faktörler ise hız limitlerine uyulmaması, dikkatsizlik ve yol koşullarına uygun olmayan sürüş alışkanlıkları olarak belirlendi.

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En Fazla Trafik Kazasının Olduğu Yollar Açıklandı: İşte İl İl Ölüm Güzergahları - Resim: 4

İŞTE EN FAZLA TRAFİK KAZASI OLAN 10 TEHLİKELİ GÜZERGAH

Adana-Adana-Osmaniye Yolu / Özdemir Sabancı Bulvarı Kesişimi-Büyükmangıt Mevkisi

Adana-Tarsus-Ankara Otoyolu / Kadelli Mevkisi

Amasya-İstanbul-Samsun Yolu / Zübeyde Hanım Bulvarı-Gümüşhacıköy Mevkisi

Amasya-Amasya-Erzincan Yolu / Akındağ Yolu Kesişimi-Dörtyol Mevkisi

Ankara-Çevre Yolu / Çubuk Barajı-Altındağ Mevkisi

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En Fazla Trafik Kazasının Olduğu Yollar Açıklandı: İşte İl İl Ölüm Güzergahları - Resim: 5

Ankara-Eskişehir Yolu / Üniversite Caddesi-Bağlıca Mevkisi

Ankara-Ankara-Konya Yolu / Bala Yolu Kesişimi-Oğulbey Mevkisi

Ankara-Eskişehir Yolu / Üniversite Caddesi-Bağlıca Mevkisi (2)

Aydın-Dr. Sabri Yayla Bulvarı-Selçuk Mevkisi

Bolu-Ankara-Bolu Yolu / Zonguldak Yolu Kesişimi-Şahnalar Mevkisi

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