En Fazla Trafik Kazasının Olduğu Yollar Açıklandı: İşte İl İl Ölüm Güzergahları
TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde en çok trafik kazasının yaşandığı yollar belli oldu. İşte sürücülerin can güvenliği için özellikle dikkat etmesi gereken o kritik güzergahlar...
Kaynak: Haber Merkezi
Trafik kazaları dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ciddi can ve mal kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Sürücülerin dikkatle takip etmesi gereken yollarla ilgili yapılan son çalışma, ülke genelinde en çok trafik kazasının yaşandığı güzergahları ortaya koydu.
1 MİLYONDAN FAZLA KAZA, KRİTİK NOKTALAR AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl içinde 1 milyondan fazla trafik kazası meydana geldi. Yapılan analizler, bu kazaların önemli bir kısmının şehirlerarası yollar, büyükşehir giriş ve çıkışları ile dar ve virajlı güzergahlarda yoğunlaştığını gösterdi.
Özellikle yeterince aydınlatılmayan bölgeler, aşırı hız yapılan noktalar ve yoğun trafik akışının olduğu yollar, kazaların en fazla görüldüğü yerler arasında yer aldı. Kazalara neden olan başlıca faktörler ise hız limitlerine uyulmaması, dikkatsizlik ve yol koşullarına uygun olmayan sürüş alışkanlıkları olarak belirlendi.
İŞTE EN FAZLA TRAFİK KAZASI OLAN 10 TEHLİKELİ GÜZERGAH
Adana-Adana-Osmaniye Yolu / Özdemir Sabancı Bulvarı Kesişimi-Büyükmangıt Mevkisi
Adana-Tarsus-Ankara Otoyolu / Kadelli Mevkisi
Amasya-İstanbul-Samsun Yolu / Zübeyde Hanım Bulvarı-Gümüşhacıköy Mevkisi
Amasya-Amasya-Erzincan Yolu / Akındağ Yolu Kesişimi-Dörtyol Mevkisi
Ankara-Çevre Yolu / Çubuk Barajı-Altındağ Mevkisi
Ankara-Eskişehir Yolu / Üniversite Caddesi-Bağlıca Mevkisi
Ankara-Ankara-Konya Yolu / Bala Yolu Kesişimi-Oğulbey Mevkisi
Ankara-Eskişehir Yolu / Üniversite Caddesi-Bağlıca Mevkisi (2)
Aydın-Dr. Sabri Yayla Bulvarı-Selçuk Mevkisi
Bolu-Ankara-Bolu Yolu / Zonguldak Yolu Kesişimi-Şahnalar Mevkisi