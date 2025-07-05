Firavun Mezarlarında Şoke Eden Keşif: Tarihin Laneti Kansere İlaç Oluyor

Tarihi kayıtlarda, Tutankhamun ve Polonya Kralı IV. Casimir gibi önemli figürlerin mezarlarında yapılan kazılarda görev alan pek çok arkeolog ve restoratörün gizemli şekilde hastalanması ya da hayatını kaybetmesi, Aspergillus flavus mantarının kötü şöhretini yıllar boyunca artırdı. Bu durum halk arasında “mezar laneti” efsanesine neden olmuştu.

Ancak bu kez bilim, o lanetin arkasındaki karanlık sis perdesini farklı bir gözle araladı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde mantarın, özellikle lösemi hücrelerinin büyümesini durdurabilecek biyolojik aktif bileşikler ürettiği saptandı.