Böyle Yetenek Kimsede Yok! Güneşi Adeta Kalem Gibi Kullanıyor... Temizlik İşçisi Eserleriyle Şaşkına Çeviriyor...
Kocaeli’de temizlik personeli Selami Gündoğdu, büyüteçle güneşi kullanarak süpürge saplarını ve çöpten topladığı defterleri sanat eserlerine dönüştürüyor. Gündoğdu, çizgi romanlardan doğaüstü hikâyelere uzanan çalışmalarını tamamen hayal gücüyle şekillendiriyor. “Resim öğretmeni olup, yüzlerce ressam yetiştirmek isterdim” diyen Gündoğdu, sokaklardan ilhamla üretmeye devam ediyor.
Kaynak: İHA
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde temizlik personeli olarak görev yapan 59 yaşındaki Selami Gündoğdu, sıra dışı sanatıyla dikkat çekiyor. Gündoğdu, büyüteç yardımıyla güneş ışığını yönlendirerek süpürge saplarına ve temizlik eldivenlerine resimler işliyor. Çevreden topladığı eski defterlerin boş sayfalarına da çizgi romanlar çizen sanatçı, bu üretimlerin tamamını hayal gücüyle oluşturuyor.
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde 2008’den bu yana görev yapan Gündoğdu, sanat tutkusunu işinden arta kalan zamanlarda sürdürüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Gündoğdu, çocuk yaşlarda keşfettiği yeteneğini yıllar içinde geliştirerek özgün bir tarza dönüştürmüş. Süpürge sapları onun için tuvale, güneş ise adeta bir kaleme dönüşmüş durumda.
Sanatçı, günlük mesaisinde bulduğu kullanılmamış defter sayfalarını da çöpe gitmekten kurtarıyor. “Defterim genellikle kullanılmış oluyor. İçlerinde boş sayfalar oluyor, onları değerlendiriyorum. Memleketimizde kitaplar, ekmekler, dini kitaplar maalesef çöpe atılıyor” diyen Gündoğdu, sokakta bulduğu bu materyalleri çizgi roman üretiminde kullanıyor.
Kandıra ilçesinin Güvenler Mahallesi’nde doğup büyüyen Gündoğdu, resme olan ilgisinin ilkokul sıralarında başladığını söylüyor. “Köydeydim ve benden başka kardeşlerim yoktu. Sadece abim var. O benden önce İzmit’e geldi. Ben de köyde kalmak zorunda kaldım. İlkokulu okudum ve o okul bana resim sanatı kazandırdı” sözleriyle geçmişini anlatıyor.
Boş zamanlarında en çok çizgi roman çalışmalarıyla ilgilendiğini söyleyen Gündoğdu, süpürge saplarına işlediği figürleri güneş yardımıyla oluşturuyor. “Güneş ışığını kaleme dönüştürüyorum ve yakıyorum” diyen sanatçı, bu tekniği çocuklukta sopaları ateşle yakarak geliştirdiğini, zamanla büyüteçle şekillendirdiğini ifade ediyor.
“Resim öğretmeni olup, yüzlerce ressam yetiştirmek isterdim ya da gazete kenarında çizgi roman çizmek isterdim” diyen Gündoğdu, sanatın hayatına katkısından çok ruhsal bir tatmin sağladığını da belirtiyor. Ona göre bu üretimlerin “faydası da zararı da olmamış ama ruhunu ayakta tutmuş.”
Çizimlerinde alıntı yapmadığını özellikle vurgulayan Gündoğdu, tüm hikâyelerini kendi hayal dünyasında kurguladığını belirtiyor. “Hayal dünyama göre resimler çiziyorum. Dramatik, korku-gerilim, komedi tarzında şeyler yapıyorum. Benim hayal dünyamdan, alıntı değil” diyerek kendine özgü içerik üretmeye önem verdiğini söylüyor.
“Bu yetenek Allah vergisi” diyen Gündoğdu, yeteneğini çocukken dağda hayvan güderken fark ettiğini dile getiriyor. Sanatını kısıtlı malzemelerle, doğal ışıkla ve atıklarla sürdüren Gündoğdu, toplumda yeterince karşılık görmese de üretmeye devam ediyor.