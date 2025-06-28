Böyle Yetenek Kimsede Yok! Güneşi Adeta Kalem Gibi Kullanıyor... Temizlik İşçisi Eserleriyle Şaşkına Çeviriyor...

Kandıra ilçesinin Güvenler Mahallesi’nde doğup büyüyen Gündoğdu, resme olan ilgisinin ilkokul sıralarında başladığını söylüyor. “Köydeydim ve benden başka kardeşlerim yoktu. Sadece abim var. O benden önce İzmit’e geldi. Ben de köyde kalmak zorunda kaldım. İlkokulu okudum ve o okul bana resim sanatı kazandırdı” sözleriyle geçmişini anlatıyor.