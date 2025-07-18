Yaşam Kalitesinin En İyi Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
Yaşam kalitesi ve iş-yaşam dengesi açısından 2025'in en iyi ülkeleri sıralandı. Yeni Zelanda ve İrlanda zirvede yer alırken, Türkiye'nin listedeki yeri şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyada 2025 yılı itibarıyla iş ve yaşam dengesini en iyi sağlayan ülkeler sıralandı. Çalışma saatleri, doğum izni süresi, yıllık izin hakları ve sağlık hizmetleri gibi birçok sosyal kriterin dikkate alındığı araştırmada Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti.
ZİRVEDE YENİ ZELANDA VE İRLANDA VAR
En yüksek yaşam kalitesi puanını alan ülke Yeni Zelanda oldu. 100 üzerinden 86,9 puan alan ülke, çalışanlara 32 gün yıllık izin ve 26 hafta tam ücretli doğum izni sunuyor. İrlanda ise 30 gün izin ve yüzde 70 ücretli 26 haftalık doğum izniyle ikinci sırada yer aldı. İki ülke de evrensel sağlık hizmetleriyle dikkat çekiyor.
İSKANDİNAV ÜLKELERİNDEN GÜÇLÜ PERFORMANS
Norveç, Danimarka ve Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkeleri de uzun doğum izinleri, yüksek ücretli izin hakları ve kapsamlı sağlık sistemleri sayesinde üst sıralarda yer aldı. Özellikle Norveç, çalışanlara 49 haftaya kadar yüzde 100 ücretli doğum izni sunarak öne çıktı.
20 ÜLKENİN SIRALAMASI VE DESTEKLERİ
Araştırmaya göre, 2025 yılında yaşam kalitesi ve iş-yaşam dengesi açısından öne çıkan ilk 20 ülke ve sundukları haklar şöyle:
Yeni Zelanda: 86.9 puan – 32 gün izin / 26 hafta %100 doğum izni
İrlanda: 81.2 puan – 30 gün izin / 26 hafta %70 doğum izni
Belçika: 75.9 puan – 30 gün izin / 15 hafta %75 doğum izni
Almanya: 74.7 puan – 30 gün izin / 14 hafta %100 doğum izni
Norveç: 74.2 puan – 35 gün izin / 49 hafta %100 doğum izni
Danimarka: 73.8 puan – 35 gün izin / 18 hafta %100 doğum izni
Kanada: 73.5 puan – 17 gün izin / 18 hafta %55 doğum izni
Avustralya: 72.1 puan – 30 gün izin / 12 hafta asgari ücretle doğum izni
İspanya: 71.9 puan – 36 gün izin / 16 hafta %100 doğum izni
Finlandiya: 70.9 puan – 36 gün izin / 15 hafta %80 doğum izni
İngiltere: 69.7 puan – 28 gün izin / 39 hafta %100 doğum izni
Hollanda: 69.0 puan – 28 gün izin / 16 hafta %100 doğum izni
Portekiz: 68.7 puan – 31 gün izin / 6 hafta %100 doğum izni
Arjantin: 68.4 puan – 29 gün izin / 12.6 hafta %100 doğum izni
Avusturya: 68.0 puan – 38 gün izin / 16 hafta %100 doğum izni
Fransa: 67.6 puan – 36 gün izin / 16 hafta %100 doğum izni
Polonya: 65.3 puan – 33 gün izin / 20 hafta %100 doğum izni
Macaristan: 63.4 puan – 33 gün izin / 24 hafta %100 doğum izni
Çekya: 63.1 puan – 33 gün izin / 28 hafta %70 doğum izni
İsveç: 62.9 puan – 34 gün izin / 14 hafta %75 doğum izni
TÜRKİYE’DE DURUM NE?
Araştırma sonucuna göre Türkiye, iş-yaşam dengesi endeksinde üst sıralarda yer almadı. Ülkede doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 haftalık izin süresi bulunuyor. Ancak doğum öncesi 5 haftalık iznin, raporla belgelenmesi şartıyla doğum sonrasına eklenmesine izin veriliyor. Son dönemde memurlar için doğum sonrası yarı zamanlı çalışma gibi düzenlemeler yapılmış olsa da Türkiye, yıllık izin süresi ve doğum destekleri açısından birçok ülkenin gerisinde kaldı.