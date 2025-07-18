Yaşam Kalitesinin En İyi Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Dünyada 2025 yılı itibarıyla iş ve yaşam dengesini en iyi sağlayan ülkeler sıralandı. Çalışma saatleri, doğum izni süresi, yıllık izin hakları ve sağlık hizmetleri gibi birçok sosyal kriterin dikkate alındığı araştırmada Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti.

ZİRVEDE YENİ ZELANDA VE İRLANDA VAR

En yüksek yaşam kalitesi puanını alan ülke Yeni Zelanda oldu. 100 üzerinden 86,9 puan alan ülke, çalışanlara 32 gün yıllık izin ve 26 hafta tam ücretli doğum izni sunuyor. İrlanda ise 30 gün izin ve yüzde 70 ücretli 26 haftalık doğum izniyle ikinci sırada yer aldı. İki ülke de evrensel sağlık hizmetleriyle dikkat çekiyor.