Kalp Krizinin En Çok Yaşandığı Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

Kalp ve damar hastalıkları, dünyada en çok ölüme neden olan sağlık sorunları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak bu risk her ülkede aynı değil. Beslenme düzeni, yaşam biçimi, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve genetik faktörler, kalp krizi oranlarını ciddi şekilde etkiliyor. Son yayımlanan verilere göre kalp krizi riski en yüksek olan ülkeler sıralandı. Listede Türkiye bakın kaçıncı sırada...