Kalp Krizinin En Çok Yaşandığı Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Dünya genelinde kalp krizi vakaları her geçen gün artış gösteriyor. DSÖ'nün son verilerine göre, kalp krizinin en çok yaşandığı ülkeler belli oldu. Listede Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kalp ve damar hastalıkları, dünyada en çok ölüme neden olan sağlık sorunları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak bu risk her ülkede aynı değil. Beslenme düzeni, yaşam biçimi, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve genetik faktörler, kalp krizi oranlarını ciddi şekilde etkiliyor. Son yayımlanan verilere göre kalp krizi riski en yüksek olan ülkeler sıralandı. Listede Türkiye bakın kaçıncı sırada...
KALP KRİZİNİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER BELLİ OLDU
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Kalp Federasyonu ve çeşitli uluslararası sağlık kuruluşlarının 2025 verilerine göre, kalp krizi vakalarının en fazla görüldüğü 10 ülke şöyle:
10. Almanya
Gelişmiş sağlık altyapısına rağmen, Almanya'da yaşlanan nüfus ve doymuş yağ ağırlıklı beslenme kalp krizi riskini artırıyor.
9. Birleşik Krallık
İngiltere'de kalp hastalıkları; sigara, obezite ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle sık görülüyor.
8. Rusya
Alkol ve sigara tüketimi, yetersiz sağlık hizmetleri ve düzensiz yaşam koşulları Rusya’daki yüksek oranlara neden oluyor.
7. Polonya
Doğu Avrupa’nın genelinde olduğu gibi Polonya’da da geleneksel yağlı yemekler ve hareketsizlik büyük risk oluşturuyor.
6. Türkiye
Türkiye'de genç yaşta kalp krizi oranları dikkat çekici seviyede. Fast food tüketimi, sigara, diyabet ve stres başlıca etkenler arasında.
5. Çin
Kentleşme, Batı tipi beslenme ve hava kirliliği gibi faktörler, Çin'de kalp krizi oranlarını ciddi şekilde yükseltiyor.
4. Hindistan
Özellikle genç bireylerde artan vakalar dikkat çekiyor. Genetik yatkınlık, diyabet, stres ve hareketsizlik önemli riskler arasında.
3. Mısır
Yüksek oranda diyabet ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları Mısır’ı kalp hastalıkları listesinde üst sıralara taşıyor.
2. Suudi Arabistan
Hareketsiz yaşam, yüksek obezite oranı ve şeker hastalığı bu ülkede kalp krizi oranlarını artıran başlıca etkenler.
1. Amerika Birleşik Devletleri
Zirvede yer alan ABD, işlenmiş gıda tüketimi, obezite ve yüksek stres düzeyi ile öne çıkıyor. Gelişmiş sağlık sistemine rağmen risk oranı çok yüksek.