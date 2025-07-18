En Yalnız Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Listedeki Yeri Üzdü

YALNIZLIKTA ORTALAMA YÜZDE 33,3

Artan yaşlı nüfus, şehirleşmenin getirdiği bireyselleşme ve değişen yaşam koşulları, yalnızlık hissini dünya genelinde yaygın hale getiriyor. Statista’nın verilerine göre, araştırmaya dahil edilen ülkelerde yetişkinlerde yalnızlık oranı ortalama yüzde 33,3 seviyesinde. Ancak bazı ülkelerde bu oran çok daha yüksek.