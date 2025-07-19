Avrupa’nın En İyi Plajları Belli Oldu: Listeye Türkiye’den 2 Plaj Girdi

Tam zamanlı seyahat eden binden fazla turizm profesyonelinin oylarıyla hazırlanan liste, plajların doğallığı, deniz temizliği, manzara etkisi ve genel ziyaretçi deneyimlerine göre belirlendi. Türkiye'den listeye giren 2 plaj, ülkemizin sahil güzelliklerini bir kez daha uluslararası alanda öne çıkardı.