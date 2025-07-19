Avrupa’nın En İyi Plajları Belli Oldu: Listeye Türkiye’den 2 Plaj Girdi
Avrupa’nın en iyi plajları belli oldu. Seyahat uzmanları ve influencerlar tarafından hazırlanan listede Türkiye’den 2 plaj listede yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın dört bir yanını gezerek değerlendirme yapan seyahat uzmanları ve influencerlar, Avrupa’nın en güzel plajlarını seçti. "World’s 50 Beaches" platformu tarafından yayımlanan listede, Türkiye’den 2 plaj yer aldı.
Tam zamanlı seyahat eden binden fazla turizm profesyonelinin oylarıyla hazırlanan liste, plajların doğallığı, deniz temizliği, manzara etkisi ve genel ziyaretçi deneyimlerine göre belirlendi. Türkiye'den listeye giren 2 plaj, ülkemizin sahil güzelliklerini bir kez daha uluslararası alanda öne çıkardı.
İşte Avrupa'nın en iyi 50 plajı:
1. Cala Goloritze, İtalya
2. Fteri Beach, Yunanistan
3. Voutomi Beach, Yunanistan
4. Playa de Rodas, İspanya
5. Porto Katsiki, Yunanistan
6. Santa Giulia, Fransa
7. Keem Beach, İrlanda
8. La Pelosa, İtalya
9. Calo des Moro, İspanya
10. Kynance Cove, İngiltere
11. Suluada Island, Türkiye
12. Grama Bay, Arnavutluk
13. Diamond Beach, İzlanda
14. Cala Macarella, İspanya
15. Elafonissi Beach, Yunanistan
16. Plage de Palombaggia, Fransa
17. Kelebekler Vadisi Beach, Türkiye
18. Puinn Sand Beach, Norveç
19. Golden Beach, Kıbrıs
20. Praia da Marinha, Portekiz
21. Cofete Beach, İspanya
22. Pasjaca Beach, Hırvatistan
23. Porthcur'no Beach, İngiltere
24. Balos Beach, Yunanistan
25. Vila Franca Islet, Portekiz
26. Cala Brandinchi, İtalya
27. Cala dei Gabbiani, İtalya
28. Praia do Camilo, Portekiz
29. Bay of Fire, İtalya
30. Gjipe Beach, Arnavutluk
31. Rabbit Beach, İtalya
32. Zlatni Rat, Hırvatistan
33. Blue Lagoon, Malta
34. Sveti Stefan Beach, Karadağ
35. Podrace Beach, Hırvatistan
36. Cala Conteigo, İtalya
37. La Concha Beach, İspanya
38. Lotu Beach, Fransa
39. Calanque D'en Vau, Fransa
40. Nissi Beach, Kıbrıs
41. Praia do Fogo, Portekiz
42. Achmelvich Beach, İskoçya
43. Ses Illetes, İspanya
44. Haukland Beach, Norveç
45. Martinica Beach, Hırvatistan
46. Arutas Beach, İtalya
47. Paradiso del Sud, İtalya
48. Jaz Beach, Karadağ
49. Elia Beach, Yunanistan
50. Three Cliffs Bay Beach, Galler