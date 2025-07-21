Dünyanın En İyi ve Lezzetli Kahvaltıları Belli Oldu: Türkiye Listede Bakın Kaçıncı Sırada
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi ve lezzetli kahvaltılarını açıkladı. Araştırmada Türkiye, iki farklı lezzetiyle listede yerini aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Lezzet ve yöresel mutfaklar üzerine küresel otorite olarak kabul edilen TasteAtlas, dünyanın en iyi ve lezzetli kahvaltılarını sıraladı. Dünya genelindeki kullanıcıların oyları, incelemeler ve gastronomik araştırmalarla oluşturulan listede Türkiye, iki farklı tatla yer aldı. Ancak en dikkat çekici gelişme, Türk mutfağının açık ara farkla birinci sıraya yerleşmesi oldu. Lezzet tutkunlarının yakından takip ettiği TasteAtlas listesi, Türk mutfağının uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 KAHVALTI LİSTESİ
10. Bougatsa - Yunanistan
9. Katmer - Türkiye (Ege Bölgesi ve Gaziantep)
8. Pao De Queijo - Brezilya
7. Sfiha - Lübnan
6. Jianbing - Çin
5. Croissant - Fransa
4. Kaleh Pacheh - İran
3. Sfinz - Libya
2. Komplet Lepinja - Sırbistan
1. Türk Kahvaltısı - Türkiye