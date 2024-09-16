Psikologlar Açıkladı: Size Kaba Davranan Biriyle Nasıl Başa Çıkabilirsiniz?

Okulda, iş yerinde, aile içerisinde ya da partneriniz tarafından zorbalığa maruz kalmış olabilirsiniz.



Yapılan araştırmalar, günümüzde her 3 kişiden 2'sinin hayatının belirli evrelerinde zorbalığa maruz kaldığını gösteriyor. Okul ya da iş gibi ortak paylaşılması zorunlu olanlarda maruz kalınan zorbalıktan kurtulmak her zaman mümkün olmayabilir.



Ünlü psikoloji kitaplarının yazarı Valerie Villar, kaba davranışlarda bulunan birine karşı ne yapılması gerektiğine yönelik tavsiyeler verdi. Normal şartlar altında iletişim kurmanın oldukça stresli bir hale dönüştüğü bu insanlara yönelik doğru yaklaşım, sakin kalmanıza ve çatışma durumlarınızı çözmenize yardımcı olacak.



ZORBALIKLA NASIL BAŞ EDİLİR?



Bir zorbalık ile karşılaştığınızda, karşınızdaki kişi ya da belli bir grup insana karşı uygulamanız gereken 9 temel davranış bulunmakta.